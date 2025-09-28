El presidente de DC promete "echarle un ojo" a Superlópez en una íntima charla con los fans en Málaga

MÁLAGA 28 Sep. (de la enviada especial de EUROPA PRESS, Laura Novo) -

El presidente, editor y director creativo de DC, Jim Lee, ha prometido "echarle un ojo" a Superlópez en una íntima charla con los fans reunidos en el Auditorio 1 de la San Diego Cómic-Con de Málaga, uno de los espacios más íntimos del recinto.

"No es para adultos, ¿verdad? No me meteré en problemas cuando regrese a EEUU si lo llevo en mi bolso, ¿no?", ha bromeado entre risas de los asistentes, algunos de ellos caracterizados como Tormenta (la de X-Men) o Tony Stark (Iron Man).

Tras saludar con las dos frases que ha admitido saber en español ("hola, ¿qué tal?"), el icono del mundo de los cómics se ha divertirdo con los fans, a quienes les ha contado cómo lleva a cabo su trabajo y ha contestado preguntas sobre cómo introducirse laboralmente en el mundo de los cómics, mientras dibujaba 'sketches' que luego ha regalado a varios visitantes, muy emocionados por su suerte.

Entre otras cuestiones, ha comentado que le gusta mucho Spiderman como personaje pero "odia" dibujarlo por "todas esas estúpidas telarañas". También ha defendido el 'casting' de Val Kilmer como Batman y de Heath Ledger como el Joker (en su época, ampliamente criticados por los fans cuando fueron anunciados) y ha hablado sobre la "buena mandíbula" de Robert Pattinson, algo 'importante' para los Batman. "También es (mi amor platónico)", ha bromeado con una asistente.

A una joven le ha confesado que "siempre" abogaría estudiar para ser ilustrador profesional "si se lo puede permitir" por uno "es joven sólo una vez", aunque realmente no cree que sea necesario. "Cuando entré en Marvel, no me preguntaron si había ido a la escuela de arte", ha señalado.

Más allá de ello, ha puntualizado que la joven no se tendría que preocupar por la "escuela de arte", sino por la inteligencia artificial (IA).