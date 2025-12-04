Un proyecto en Alcoy (Alicante), Premio Palarq de Arqueología: "Neandertales y humanos guardan muchas similitudes"

Alejandro Mayor, investigador de 'Alrededor del tiempo', proyecto ganador del IV Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarq - EUROPA PRESS

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Alrededor del tiempo', sobre yacimientos neandertales de El Salt y Abric del Pastor (Alcoy, Alicante), ha sido el ganador del IV Premio Nacional de Arqueología y Paleontología de la Fundación Palarq por demostrar, entre otros hallazgos, que "los neandertales y los humanos contemporáneos guardan muchas similitues", como ha explicado a Europa Press uno de los investigadores de la investigación, Alejandro Mayor.

De este modo, este premio --único galardón privado en España dedicado a reconocer la excelencia científica en estas disciplinas, como señalan desde Fundación Palarq-- ha reconocido las investigaciones arqueológicas interdisciplinares lideradas por la Univesidad de La Laguna que han logrado dar claves para entender el Paleolítico Medio --de 100.000 hasta 35.000 años antes de Cristo--, así como explicar la desaparición y el estilo de vida de los neandertales.

Mayor ha encabezado una de las líneas de trabajo, especializada en tecnología lítica, como investigador postdoctoral en la Universidad de Valencia, una de las instituciones que han colaborado en el proyecto, junto con la Universidad de Burgos, la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de Alicante.

Para el investigador, no se han estudiado "solamente conceptos como 'paleolítico medio' o 'neandertales', que pueden sonar ajenos a las personas, como pasa en cualquier disciplina científica", sino que también han investigado cómo eran las sociedades del pasado: sus modos de vida, movilidad, herramientas, etc.

Estos aspectos de la vida diaria "permiten entenderlos como especie" y, un punto "clave", es que, cuanto "más se estudian, más similitudes se encuentran con los humanos, incluso con los que habitaban África y Eurasia en ese momento", como ha precisado.

En concreto, ha explicado que "compartieron una serie de estrategias técnicas para la fabricación de herramientas relativamente similares". Así, la investigación determinó que distintas especies, a pesar de estar en puntos diferentes del planeta, desarrollaron al mismo tiempo las mismas estrategias, en este caso, para cazar mamíferos, producir fuego o construir refugios, aunque "con el tiempo divergen y se distancian de las herramientas del 'Homo Sapiens'".

No obstante, Mayor ha recordado que este desarrollo de herramientas es lo que diferencia a los pre-homínidos como 'Lucy' --ancestro común de los primates-- de homínidos como los neandertales y los 'Homo sapiens'.

Además, Mayor ha resaltado que los neardentales también son "distintos entre sí, lo que demuestra que el ser humano siempre ha sido un conjunto con diversidad de costumbres y actividades, incluso dentro de la misma especie".

Para llegar a estas conclusiones, el equipo ha integrado nuevos métodos de análisis de arqueomagnetismo --publicado en 'Nature'-- y programas de representación tridimenstional que han utilizado para representar los materiales que han encontrado en Alcoy para establecer relaciones temporales entre ellos.

Mayor también ha destacado el uso de la aplicación "novedosa" de bioquímica a los objetos de piedra y a los microscopios de muy alta resolución, "necesarios" para sus análisis geomorfológicos de láminas delgadas de piedra.

Esta innovación es lo que, en palabras de Mayor, "ha diferenciado 'Alredor del tiempo' de los otros seis finalistas". En este sentido, el proyecto competía con el de 'La Cueva de los Murciélagos' de Albuñol (Granada); 'La Draga' (Banyoles, Girona); 'El Mega-Sitio de Valencina' (Sevilla); 'Moneda Ibèrica' (MIB) y 'Arqueomallornauta' (Mallorca).

Según el investigador, en los 30 años del proyecto, los directores --desde la ahora investigadora jubilada, Bertila Galván, hasta los sucesores en el cargo, Cristo Hernández Gómez y Carolina Mallol Duque-- "siempre han tenido la mente abierta a hacer nuevas preguntas y crear nuevas repuestas".

LOS FONDOS DEL PREMIO PROTEGERÁN ALCOY, UN YACIMIENTO "VULNERABLE"

El investigador ha asegurado que destinarán una parte de los 80.000 euros con los que está dotado el premio a "realizar una serie de labores que son absolutamente necesarias para la protección de Alcoy, como yacimiento excepcional" que ha permitido ganar", ya que se encuentra en una zona vulnerable a riadas que erosionan el depósito arqueológico y, de seguir así, se podría perder información "vital para la ciencia y para la sociedad".

En este sentido, las medidas incluyen construir un techado que detenga este deterioro, entre otras acciones "destinadas a poner en valor el yacimiento", e impulsar las visitas turísticas. Asimismo, se quiere hacer una exposición "para acercar todos estos años de trabajo y sus resultados a los beneficiarios directos, las personas de la ciudad".

La idea es que esta muestra se ubique en el Museo Arqueológico de Alcoy, que también ha colaborado en el proyecto, junto a instituciones de Estados Unidos, Alemania y Francia.

La ceremonia de estos premios se ha celebrado este jueves en el Museo Arqueológico de Madrid, en un acto que ha contado con la presencia de la Reina Sofía.