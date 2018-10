El Rey Juan Carlos, premio 'Embajador Universal de la Tauromaquia': "Siempre podréis contar con todo mi apoyo"

Publicado 07/03/2018 22:38:01 CET

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Rey Juan Carlos ha trasladado este miércoles su total apoyo a una "tradición tan española" como es el arte de los toros al recibir el premio 'Embajador Universal de la Tauromaquia' de la plaza madrileña de Las Ventas durante el acto de presentación de los carteles de las corridas de toros de la próxima Feria de San Isidro 2018.

"Sabéis que siempre podréis contar con todo mi apoyo", ha trasladado el monarca emérito en un acto al que también ha asistido su hija Elena, gran aficionada a la Fiesta, así como el presidente del Senado, Pío García Escudero, e importantes figuras del toreo como Julián López, 'el Juli', o Juan José Padilla.

Durante un discurso de agradecimiento plagado de guiños al arte del toreo, el monarca ha admitido sentirse impresionado al presentarse "ante el respetable" en la arena de la plaza de Las Ventas, "el coso obligado para todos y donde toros y toreros se consagran".

El Rey, que ha brindado el galardón a los presentes, ha subrayado en su intervención la vinculación de la trauromaquia con el resto de las artes como una "realidad" presente en España y "en otras naciones hermanas" que ha influido "enormemente" en todas las disciplinas artísticas.

"Así ha sido en el campo de las artes plásticas o las escénicas, la literatura o la música. Es tal la fuerza estética de la tauromaquia, que ha dejado huella también incluso en otras muchas manifestaciones sociales o culturales donde la fiesta de los toros no siempre ha estado presente. No cabe duda de que los toros no dejan a nadie indiferente", ha hecho hincapié.

En este sentido, el monarca emérito ha puesto en valor la "relevante expresión artística y cultural" que refleja "la rica cartelería taurina" y, en esta línea, ha destacado el "modo singular e inconfundible" con el que informan sobre aspectos concretos de este "gran espectáculo".

Y lo hacen, además, ha incidido, con "lenguaje propio, con un colorido y una estética especiales" y "con una presentación inigualable que suscita siempre el interés y la atracción no solo de los aficionados, sino también de muchas personas y observadores ajenos a la Fiesta".

El monarca emérito también se ha felicitado de regresar a la Plaza Monumental de Las Ventas, donde, ha recordado, su madre la Condesa de Barcelona cuenta con un mosaico en su recuerdo que preside el acceso al coso por la Puerta de las Autoridades. Igualmente, ha destacado la Feria de San Isidro como "un punto de referencia para la tauromaquia contemporánea" desde su creación en 1947.

"¡Suerte y al toro!", ha concluido su discurso don Juan Carlos durante un acto en el diestro Enrique Ponce ha sido galardonado con el premio 'Figura de la Temporada 2017', el ganadero Victorino Martín se ha alzado con el premio de 'Solidaridad y Tauromaquia' y la rejoneadora Léa Vicens ha sido reconocida en la categoría de 'Mujer y Tauromaquia'.

La Feria de San Isidro es una de las fiestas taurinas más prestigiosas del mundo. Tiene lugar cada año en Madrid, desde 1947, entre los meses de mayo y junio, en torno a la fiesta patronal de Madrid en honor a San Isidro Labrador, que se celebra el 15 de mayo. La pasada edición contó con 32 festejos, nueve de los cuales colgaron el cartel de "No hay billetes", y más de 600.000 espectadores.