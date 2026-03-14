Sánchez lamenta la muerte de la "querida y entrañable" Gemma Cuervo: "Forma parte de la historia cultural de España"

Archivo - Gemma Cuervo a la salida del acto de entrega de las Medallas de Oro al Mérito en las Bellas Artes 2023 celebrado en la Real Fábrica de Artillería, a 27 de noviembre de 2024, en Sevilla (España). - Leandro Wassaul - Archivo

MADRID 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte de la actriz Gemma Cuervo, que ha fallecido este sábado a los 91 años en Madrid, como ha confirmado su familia. "Nos deja Gemma Cuervo, una de las actrices más queridas y entrañables de nuestro país", ha expresado el presidente.

Así lo ha manifestado el presidente en una publicación en su cuenta de X, donde ha añadido que "su trabajo en teatro, cine y televisión forma parte de la historia cultural de España".

Además, Sánchez ha aprovechado para enviar su afecto a los hijos y a los seres queridos de la actriz. "Te recordaremos siempre", ha concluido el mensaje.

Cuervo desarrolló una extensa carrera en teatro, cine y televisión que la convirtió en una de las intérpretes más queridas por los espectadores de la escena española, dando vida a personajes tan reconocidos por el público español como Vicenta de 'Aquí no hay quien viva'.

"Con enorme tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra madre, la actriz Gemma Cuervo, tan querida y admirada por todos", ha señalado la familia en un comunicado remitido a medios de comunicación. Según han informado, la capilla ardiente se abrirá este domingo en el Tanatorio de la Paz (Tres Cantos) a partir de las 10 de la mañana.

A lo largo de más de seis décadas de trabajo, participó en más de 60 montajes teatrales y numerosos proyectos audiovisuales, consolidándose como una de las grandes damas del teatro nacional. En televisión alcanzó una enorme popularidad gracias a las comedias de los hermanos Caballero que la acercaron a nuevas generaciones de espectadores.