La Asociación Española de Anunciantes celebra este jueves en el Teatro Real los XXVII Premios a la Eficacia - ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANUNCIANTE

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Anunciantes (AEA) celebrará este jueves, 23 de octubre, en el Teatro Real de Madrid la XXVII edición de los Premios a la Eficacia en Comunicación Comercial, conocidos popularmente como 'Los Goya de la Publicidad'.

Según ha informado este lunes la asociación, en los premios a la Eficacia se verán campañas en las que predominan "discursos emotivos que invitan a cambiar comportamientos, que aplican un humor inteligente y trasladan ideas disruptivas que se traducen en crecimiento de resultados positivos".

"En esta cita se apuesta por la excelencia y los Premios a la Eficacia son el aval de que las inversiones retornan con productividad", ha declarado la directora general de la Asociación Española de Anunciantes, Silvia Bajo.

La XXVII edición de los Premios a la Eficacia en Comunicación Comercial concederá el oro, plata y bronce; el Gran Premio, los galardones Agencia Creativa del Año o Agencia de Medios del Año, y los reconocimientos especiales que decida el jurado.

En esta 27 edición, los Premios Eficacia han registrado 265 casos inscritos, de los que 110 han pasado a la final. En total se han presentado 108 anunciantes y 182 agencias.