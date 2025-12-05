Los bailaores El Choro y Paula Rodríguez protagonizan el espectáculo 'In situ' en el Teatro Real

Los bailaores de El Choro y Paula Rodríguez protagonizan el espectáculo 'In situ' en el Teatro Real - JLV

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los bailaores El Choro y Paula Rodríguez protagonizan en el Teatro Real el encuentro de baile y cante 'In situ', para reivindicar la esencia más viva del flamenco.

El espectáculo tendrá lugar los días 17, 18 y 19 de diciembre de 2025 en el Salón de Baile del Teatro Real. El día 19 de diciembre con doble pase a las 19.00 horas y a las 21.00 horas.

"Cada función nace del diálogo entre artistas y público, sin dos noches iguales, con la improvisación como pulso creativo y el compás como brújula", explica el Real en un comunicado.

En escena, El Choro -Premio Lorca 2025 al mejor intérprete masculino- despliega su "temperamento", mientras Paula Rodríguez -Premio Desplante Femenino (La Unión, 2021)- aporta "elegancia y "precisión técnica". Les acompañan Juan Campallo (guitarra), Ismael de la Rosa 'El Bola' (cante) y Francisco Roca (flauta y armónica).