La Carroza del Teatro Real programa un concierto gratuito el sábado en la explanada del Palacio de Congresos de Granada

GRANADA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, la Fundación Caja Rural y el Teatro Real han presentado este miércoles la llegada de la Carroza del Teatro Real, que el próximo sábado, 4 de octubre, a las 20,30 horas, se instalará en la explanada del Palacio de Congresos para ofrecer un concierto lírico gratuito y abierto a todos los públicos.

El evento, organizado por el Teatro Real y la Fundación Caja Rural Granada, con la colaboración del Ayuntamiento, persigue acercar la música lírica a la ciudadanía en un espacio urbano emblemático, reforzando la vocación cultural de la capital granadina como Ciudad de la Música y su candidatura a la Capitalidad Europea de la Cultura 2031.

Desde el consistorio se subraya en una nota de prensa que esta iniciativa representa "un ejemplo de cómo la cultura se acerca a la gente y se saca a la calle, convirtiendo la ciudad en un gran escenario donde todos los granadinos puedan disfrutar sin barreras".

En palabras del concejal de Cultura, Juan Ramón Ferreira, "Granada es Ciudad de la Música y candidata a Capital Europea de la Cultura 2031. Nuestro objetivo es abrir las puertas de la cultura para que llegue a todos los vecinos y vecinas, sin barreras ni exclusiones. Este concierto es una oportunidad única para disfrutar de la ópera y la zarzuela en un entorno público y gratuito, reforzando el papel de nuestra ciudad como referente cultural europeo".

La responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, ha subrayado que con este espectáculo "cumplimos con un objetivo común: acercar la música a la ciudadanía de forma gratuita, al mismo tiempo que impulsamos la carrera de jóvenes talentos".

"Todo ello a través de un programa diseñado por el templo de la lírica en nuestro país y en un escenario itinerante tan bello como simbólico, que reproduce fielmente el mítico escenario del Teatro Real", ha indicado Servián.

Asimismo, ha destacado que "esta iniciativa es también una muestra más de nuestro compromiso con la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura". Por su parte, Lourdes Sánchez-Ocaña, directora de Marca e Imagen Institucional del Teatro Real, ha agradecido al Ayuntamiento de Granada y a Fundación Caja Rural su colaboración.

Se trata de un proyecto, ha explicado, "con clara inspiración en la Barraca de Lorca, este año cierra, en octubre, su cuarta gira por España, habiendo recorrido ya --gracias al apoyo de entidades e instituciones públicas y patrocinadores-- más de 80.000 kilómetros, cumpliendo con la vocación de llevar y acercar el escenario del Teatro Real por toda la geografía española y a todos los ciudadanos".

El repertorio del concierto incluirá algunas de las arias y dúos más célebres de la ópera y la zarzuela. La primera parte estará dedicada a Puccini ('Gianni Schicchi'), Donizetti ('L'Elisir d'Amore'), Saint-Saëns ('Samson et Dalila'), Verdi ('Don Carlo' y 'La Traviata') y Mozart ('Don Giovanni').

La segunda parte contará con obras de Bizet ('Carmen'), Delibes ('Lakmé'), Moreno Torroba ('Luisa Fernanda') y culminará con el célebre brindis de 'La Traviata', 'Libiamo, ne' lieti calici', interpretado por todos los cantantes.

Los intérpretes serán la soprano Rosa Gomáriz, la mezzosoprano Alejandra Acuña, el tenor Pablo Puértolas y el barítono Alejandro von Büren, acompañados al piano por Belén Castillo, que abrirá la velada con la Danza ritual del fuego de Manuel de Falla.

El programa Crescendo, impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real, tiene como objetivo "dar proyección internacional a jóvenes cantantes de todo el mundo". Hasta la fecha ha contado con 80 artistas de 14 nacionalidades en sus cuatro ediciones. La Carroza del Real, creada en 2020 y reconocida con el Premio Europeo Art Explora - Academia de Bellas Artes 2022, es un escenario móvil de 16 metros de largo y 5,80 de alto que, transformado a partir de un camión tráiler, puede adaptarse a conciertos, recitales y exposiciones.

Desde su estreno ha recorrido ya más de 80.000 kilómetros llevando la lírica a plazas y espacios públicos de toda España. Desde la web oficial del Teatro Real se destaca que este innovador proyecto escénico permite llevar la ópera y la música a lugares donde habitualmente no llegan, facilitando su acceso mediante espectáculos gratuitos, y que su despliegue requiere la colaboración de instituciones locales para "garantizar aforos, seguridad y logística técnica".