El espectáculo de Dorantes llega al Teatro Real el 2 y 3 de diciembre en la IV edición de 'Flamenco Real'

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pianista y compositor sevillano Dorantes actuará en el Teatro Real los próximos 2 y 3 de diciembre, con motivo de la cuarta edición de 'Flamenco Real', para mostrar otra manera de ver la música, de escuchar el flamenco y de expresarse a través de un instrumento tan poco frecuente en este arte como es el piano.

En este espectáculo, denominado 'InterAcción', con el que Dorantes quiere hacer un guiño a los orígenes del flamenco "lleno de llamativos ritmos y expresiones que recogen el alma y la fuerza" de su arte, estará acompañado por la bailaora Leonor Leal, con quien ha colaborado en ocasiones anteriores, como señala el coliseo madrileño. Así, ambos establecerán un singular diálogo de ritmos, improvisaciones, complicidad e interpretación del flamenco.

El pianista, que cuenta con raíces familiares gitanas --en las que brillan nombres como 'El Lebrijano', 'La Perrata' o 'Fernanda y Bernarda de Utrera'--, descubrió el piano en casa de su abuela, donde aprendió a tocar de forma autodidacta antes de matricularse en el Real Conservatorio Superior de Música de Sevilla, siendo el primer gitano en realizar estos estudios, tal y como él afirma.

Posee más de una centena de premios, entre ellos 5 'Giraldillos de la Bienal de Flamenco de Sevilla', 'Premio de las Artes Musicales de Andalucía Joaquin de la Orden', dos premios 'Demófilos', varios 'premios nacionales de la Crític'a, entre otros, además de actuar en escenarios emblemáticos (The Albert Hall, The Philarmonie, NDR berlin, Opera de Dubai, La Villete de Paris) y grandes festivales (International Montreal Jazz, Paris Jazz Fest, Jazz at Lincon Center, Istanbul jazz festival, Read Sea Jazz), con colaboraciones con grandes nombres del cante y del baile.

Los acordes del piano tendrán la réplica en la danza de Leonor Leal, bailaora intensa, versátil y única, que como Dorantes, posee una sólida carrera académica. Formada en Danza Clásica y Española, es en el flamenco donde encuentra el centro para expresarse y desarrollarse y donde, como él, buscará nuevas formas de creación. Leal ha participado en proyectos variados, como el teatro musical, la música barroca y contemporánea, la danza clásica o las creaciones conceptuales de vanguardia.

Esta edición de Flamenco Real cuenta con el 100% del aforo y recupera su formato original, a semejanza de un tablao, en el Salón de Baile del Teatro Real.