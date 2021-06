Farruquito debutará en el Teatro Real con su hijo: "Es bonito escuchar que se nos tiene cariño"

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El bailaor sevillano Farruquito hará su debut en el Teatro Real el próximo 9 de julio junto a su hijo Juan el Moreno y su madre La Farruca en un espectáculo dentro del ciclo Flamenco Real con el que el artista reconoce sentirse "querido".

"Es bonito escuchar que se nos tiene cariño, el arte habla de cariño y tiene que estar siempre presente. Mi abuelo estaría orgulloso de este espectáculo: vamos a la velocidad de la luz, pero no hemos perdido la esencia de la unión, del cariño, de conservar y de tener presente esos principios", ha señalado el bailaor durante la presentación del espectáculo.

Farruquito ha preparado un espectáculo inédito en el que, bajo el nombre de 'Farruquito y amigos', compartirá escenario con Ketama, Antonio Canales y Pepe de Lucía, y en el que también estarán presentes la bailaora La Farruca, su madre, y su hijo, Juan, el Moreno. "Para mí es un logro personal haber conseguido venir a este teatro, uno de los más importantes del mundo", ha señalado el cantaor.

De hecho, lo ha calificado como "irrepetible" e incluso ha bromeado con el hecho de llevar "dos semanas sin comer y sin dormir", porque es "una responsabilidad". Farruquito ha preparado para este estreno un espectáculo flamenco con los "momentos más significativos y que más definen" al artista.

"Voy a contar muchas cosas en el espectáculo en el que no hay escenaografía que cuente, sino que es solo con la música", ha apuntado. En 'Farruquito y amigos' habrá espacio para una "disputa de flamenco" entre su creador y Antonio Canales, una persona "muy importante" en la vida del bailarín y que le ha "aconsejado desde pequeño y estado siempre ahí".

También bailará la Farruca en un juego para explicar los motivos por los que Farruquito se "enamoró" de las alegrías "viendo bailar con bata de cola". Aparte de un "fin de fiesta apoteósico" en el que participarán todos los artistas con una improvisación --"no tengo ni idea de lo que va a pasar, pero sí que va a ser muy emocionante y que vamos a llorar por los cuatros costados"--, el punto fuerte será la unión en el escenario de Farruquito y su hijo.

"Habrá bulerías y seguiriyas de mi niño, que yo no sé que tiene con ese ritmo pero a él siempre le han parecido que eran lo mismo y lo tiene de forma natural. La verdad que son momentos muy personales", ha admitido Farruquito, quien además ha negado que su hijo de tan solo 9 años haya aprendido a bailar de una forma academicista.

"Sabemos si un niño baila bien igual que se descubre que un niño tiene gracia o no la tiene. El baile no es un movimiento, no es una medida, no enseñamos diciendo que la bulería es 3x4, eso se aprende en el conservatorio. Nosotros nos dedicamos a vivir, bailar, cantar y ellos aprenden de verlo de una forma tan natural como andar o el comer", ha explicado.

"Es verdad que a la gente le gusta mucho que contemos el misterio de las cosas, pero lo más misterioso es cuando te enamoras de alguien y no sabes por qué", ha añadido, para luego explicar además el lado reivindicativo del espectáculo en torno al flamenco, uno de los sectores más golpeados por el covid. "Cada vez que bailamos, cantamos o nos mostramos a través del arte es una manifestación de lo que sentimos, necesitamos y reivindicamos", ha concluido.