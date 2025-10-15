Fundación SERES celebra la VII edición de RADARSERES el próximo 12 de noviembre en el Teatro Real de Madrid

La VII edición de 'RADARSERES' se celebra el 12 de noviembre para la competitividad empresarial con foco en lo social - FUNDACIÓN SERES

La Fundación SERES celebrará la VII edición de RADARSERES el próximo 12 de noviembre en el Teatro Real de Madrid, un encuentro en el que analizará el futuro de la competitividad empresarial con foco en lo social, según ha informado en un comunicado.

"Las compañías no pueden crecer ni ser competitivas en una sociedad que se empobrece económica y socialmente. Los factores ESG impulsan la creación de valor a largo plazo, optimizan la gestión de riesgos, abren nuevas oportunidades de negocio y fortalecen el vínculo con los grupos de interés. Que son la clave para construir empresas más competitivas, sostenibles y lograr al mismo tiempo una sociedad más fuerte, justa y resiliente", señala la directora general de Fundación SERES, Ana Sainz.

Por ello, en este encuentro se desvelarán las tendencias clave que están redefiniendo la forma de integrar el compromiso social en el negocio, con ponentes de primer nivel, alta dirección empresarial y expertos internacionales.

Así, el análisis del actual panorama internacional correrá a cargo de Enrico Letta, primer ministro de Italia de 2013 a 2014 , actual decano de la IE School of Politics, Economics, and Global Affairs de IE University y presidente del Instituto Jacques Delors que, junto al presidente de Fundación SERES, Fernando Ruiz, pondrá de relieve la necesidad de reforzar el papel de la empresa como agente de estabilidad y cooperación en un contexto político en constante transformación.

Posteriormente, se dará voz a quienes inspiran la nueva competitividad para mostrar el papel decisivo de lo social ante los retos que marcan la agenda empresarial: la gestión del talento, las nuevas reglas del juego global, la inteligencia artificial, las cadenas de valor sostenibles, la conexión con los grupos de interés o la colaboración entre generaciones.

Representantes como Mercedes Oblanca (Accenture), Concha Iglesias (Deloitte), Manuel Zafra (Merck), Fernando Ariza (Mutualidad), Carmen Muñoz (Repsol), Cristina Álvarez (Santander), Jaume Miguel (Tendam) y Otilia de la Fuente (Universidad Europea) , junto a portavoces de GSK, y Mahou, compartirán cómo están integrando esta visión en sus compañías, desde el liderazgo responsable hasta la innovación tecnológica ética, pasando por la sostenibilidad, la educación o la salud como bien social.

Además, Fundación SERES entregará un día antes sus premios anuales que reconocen los proyectos de las empresas más comprometidas con la construcción de una sociedad más justa e inclusiva. Esta jornada, que también podrá seguirse online previo registro en la web de RADARSERES, pone en valor el esfuerzo diario de las compañías por construir empresas con propósito, impacto positivo en las personas y una conexión real con el negocio.