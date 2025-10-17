El legado de José Granero revive en el Teatro Real con el Ballet Nacional de España y Eva Yerbabuena como invitada

El Ballet Nacional de España lleva al Teatro Real su homenaje a José Granero, del 16 al 19 de octubre de 2025 - DEL REAL FOTOGRAFIA

MADRID 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El legado del bailarín y coreógrafo español de origen argentino, José Granero, una de las figuras más importantes de la historia de la danza en España, revive estos días en el Teatro Real gracias al Ballet Nacional de España, con un programa que ha emocionado al público y que se puede disfrutar hasta este 19 de octubre.

Así, a través de cuatro funciones -- el 16 de octubre fue el estreno--, los espectadores se han deleitado con un programa compuesto por cuatro de sus coreografías más emblemáticas y dos nuevas creaciones que recogen su esencia, que se interpreta con la mirada del siglo XXI y que han visto la luz, por primera vez, en el Teatro Real.

Este viernes, en la primera parte del programa, el público ha disfrutado con 'Leyenda (Crónica de un amor no consumado)', 'Cuentos del Guadalquivir (Paso a dos)' y 'Bolero' (una impresionante coreografía del bolero de Ravel) .

El programa se ha completado en esta primera parte con tres nuevas creaciones que miran al legado de Granero para reinterpretarlo y, a través del lenguaje del siglo XXI, lo mantienen vivo y reivindican su actualidad, con dos estrenos absolutos: uno de Miguel Ángel Corbacho, 'Segunda piel' y otro de Eduardo Martínez, 'Arriero'.

La icónica 'Medea' ha sido la protagonista absoluta de la segunda parte, una obra que regresaba al escenario de la plaza de Oriente tras su paso en 2003 para celebrar el 25 aniversario del Ballet Nacional de España con la participación, en aquella ocasión, del genial Manolo Sanlúcar.

En esta ocasión, 'Medea' ha contado con dos grandes bailarinas en el papel principal: Eva Yerbabuena (invitada en el estreno, así como este viernes y sábado) y Maribel Gallardo (cuya actuación, el día 19, será su despedida de los escenarios).

'Medea', uno de los mejores ballets teatralizados del flamenco, sigue siendo un espectáculo desgarrador, un relato de amor, traición y venganza, cuyo valor artístico ha permanecido inalterable hasta la actualidad. Su dramaturgia, escrita por Miguel Narros sobre la tragedia de Séneca, está acompañada de la música de Manolo Sanlúcar y la coreografía de José Granero.

Galardonada con el Premio de la Crítica de Nueva York el mismo año de su estreno (1988) es, posiblemente, el trabajo coreográfico más interpretado y reinterpretado de la historia de la danza española y esta noche tampoco a defraudado al público, puesto en pie al finalizar la función.

Las actuaciones cuentan con la participación de la Orquesta Titular del Teatro Real, bajo la dirección de Manuel Coves, para interpretar obras de Isaac Albéniz, Maurice Ravel, Domenico Scarlatti, Moreno Torroba, Nin Culmell, Martínez Palacios, Manolo Sanlúcar y José Luis Greco.

Granero (1936-2006), conocido como el Maestro, fue el gran referente de la nueva composición coreográfica del baile español, al que dotó de una capacidad narrativa y una teatralidad que han mantenido vivas sus creaciones hasta la actualidad y que han servido de guía y camino a los nuevos creadores.

Comenzó sus estudios en el Teatro Colón de Buenos Aires (Argentina), antes de viajar a Nueva York para completar su formación en las escuelas del New York City Ballet, Martha Graham y Hanya Holm. A su llegada a España, trabajó como bailarín en las compañías de Mariemma, Pilar López y Luisillo, donde se apasionó con la danza española. Después llegarían sus primeros trabajos coreográficos para José Greco y Antonio Gades, la fundación del Ballet Español de Madrid y sus inolvidables creaciones para el Ballet Nacional de España.

Las funciones de estos días han sido posibles gracias al director del Ballet Nacional de España, Rubén Olmo, quien en su afán de recuperación del repertorio coreográfico de la compañía ha seleccionado este espectáculo que ha dejado con ganas de más a los asistentes y que este fin de semana aún se puede disfrutar en la capital.