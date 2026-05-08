El Real Ballet de Suecia rompe estereotipos e hipnotiza al Teatro Real con 'Julieta y Romeo'

El Real Ballet de Suecia presenta 'Julieta y Romeo' en el Teatro Real, del 7 al 10 de mayo - JAVIER DEL REAL

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Real Ballet de Suecia ha roto este viernes los estereotipos establecidos en torno al 'Romeo y Julieta' de William Shakespeare con una de las coreografías más simbólicas de su repertorio, 'Julieta y Romeo', con la que ha hipnotizado al Teatro Real en la función de este 8 de mayo, despedida entre vítores, aplausos y el público puesto en pie. Tras su estreno del jueves, aún podrá disfrutarse este fin de semana, con dos funciones el 9 de mayo y otra el 10 mayo.

'Julieta y Romeo' fue creada por el coreógrafo Mats Ek, con motivo de la celebración del 240 aniversario de la compañía en 2013. El Real Ballet de Suecia, dirigido en la actualidad por Nicolas Le Riche, ofrece con esta obra toda una declaración de intenciones, que comienza con su denominación, al invertir el orden de los nombres, anticipando que la protagonista femenina tendrá una presencia más activa.

La composición hace además una relectura del clásico para contarlo con su característico lenguaje abstracto, subversivo, intenso y contemporáneo, capaz de mantener la tensión narrativa de principio a fin, en un escenario minimalista donde todo el elenco deja fluir sus emociones.

De este modo, Ek sitúa la acción en un momento sin época definida en la que Romeo y Julieta se presentan como jóvenes de hoy en día, que se enfrentan a la sociedad que les rodea. Su amor está en el origen del drama, pero los protagonistas no son los dos adolescentes ingenuos nacidos de la pluma de Shakespeare y se dibujan más reales, más humanos, más cercanos a la audiencia que los observa.

En esta ocasión, no hay balcón, ni veneno, ni espadas, ni mentiras que conduzcan a una falsa muerte y la obra se despide con un final trágico porque "la muerte es definitiva, sin ningún elemento que la embellezca, pero aun así la forma debe evocar el recuerdo de la vida que ha desaparecido", según Ek.

El elenco de bailarines --liderados este viernes por unos aplaudidos Emily Slawski en el papel de Julieta y João Felipe Santana como Romeo-- interpreta el torrente de luz de la juventud, pero también las sombras y las zonas oscuras inherentes a todo ser humano. De este modo, en medio de un mundo oscuro y un entorno hostil, buscarán su propia salida, aunque les conduzca a una muerte irremediable.

La música desempeña un elemento fundamental en el desarrollo narrativo. El coreógrafo descartó en su momento la partitura de Prokófiev para 'Romeo y Julieta', cargada de referencias imborrables y encontró en Chaikovski el perfecto hilo conductor, tras una intensa búsqueda.

En este sentido, seleccionó del compositor ruso fragmentos de la 'Sinfonía número 5', la 'Sinfonía Manfredo', la fantasía sinfónica 'La tempestad', el 'Capricho italiano', la 'Suite número 1' y la '3', el 'Concierto para piano número 1' y un cuarteto de cuerda.

Después, encargó al compositor Anders Högstedt la organización y arreglos de las obras, en una amalgama que el director israelí Nir Kabaretti dirigirá desde el foso, donde estará al frente de la Orquesta Titular del Teatro Real.

HOMENAJE A SHAKESPEARE

Esta presentación se enmarca en el homenaje a William Shakespeare que está llevando a cabo el Teatro Real y que supone uno de los ejes temáticos de la presente temporada, que comenzó con 'Otello', de Giuseppe Verdi (los pasados meses de septiembre y octubre), para continuar con 'La reina de las hadas', de Henry Purcell (noviembre), y 'El sueño de una noche de verano', de Benjamin Britten (mayo).

El broche final se completará con 'Romeo y Julieta', de Charles Gounod, cuyo estreno tendrá lugar el próximo 27 de mayo y de la que se ofrecerán trece funciones.