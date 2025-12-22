El Teatro Real abre sus puertas con todo listo para el sorteo de la Lotería de Navidad 2025

Asistentes al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025 a las puertas del Teatro Real de Madrid el 22 de diciembre de 2025. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real de Madrid ha abierto sus puertas este lunes 22 de diciembre a las 7.00 horas para permitir la entrada a los medios de comunicación que darán cobertura informativa al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, a las niñas y niños de San Ildefonso que cantarán los números de la suerte y al personal que va a intervenir en la celebración del sorteo a partir de las 9.00 horas.

En la tarde del domingo, decenas de personas hacían cola a las puertas del coliseo madrileño, pese a las bajas temperaturas de la capital, con mínimas que se han situado en el grado bajo cero, a las 6.00 horas de este lunes.

Como cada año, la fila se formaba la víspera del sorteo, encabezada por míticos personajes, fans disfrazados y adornos navideños. Según ha señalado la Policía a Europa Press, pasadas las 7.00 horas de este lunes, unas 500 personas aguardaban su turno para entrar al Teatro y poder ocupar una de las localidades en el patio de butacas. Los primeros, el 'Papa', el Obispo y la mítica Manoli.

Respecto al desarrollo del sorteo, este se producirá como todos los años. El día 21 de diciembre se hizo el examen y recuento de las bolas de los números y premios que se utilizarán para efectuar el Sorteo de Navidad.

Además, el domingo los niños y niñas de la Residencia Internado de San Ildefonso desarrollaron el último ensayo; una vez finalizado, personal de Loterías realizó la cuelga de los paraguas con las liras que contienen los 100.000 números y las 1.807 bolas de premios que se utilizarán para efectuar el sorteo. Finalizada la cuelga, los claveros de Loterías y Apuestas del Estado procedieron al cierre y precintado de las puertas del salón del Teatro Real. Todo quedaba listo así para la celebración del sorteo.

Este lunes, sobre las 8.30 horas se constituye la mesa que preside y autoriza el comienzo del sorteo de Navidad. A continuación, las bolas son transportadas mecánicamente en la tolva, donde han sido depositadas previamente, hasta el bombo. Esta operación se efectúa tanto con las bolas de números como con las de premios. Por último, los bombos son cerrados y a una señal del presidente se voltean simultáneamente.

Uno de los niños o niñas de San Ildefonso extrae una bola del bombo de números y otro niño, a la vez, otra del de premios, siendo cantadas ambas por otros dos niños o niñas, quienes insertan las bolas en los alambres de la tabla dispuestos al efecto.

Estos alambres se agrupan en una 'Tabla' hasta contener doscientas bolas de cada clase, siendo cerradas debidamente delante de la mesa de la presidencia con la conformidad del presidente y del interventor. El Sorteo concluye cuando en el bombo de premios no queda ninguna bola.

Durante todo el Sorteo un equipo de medio centenar de personas trabaja para obtener la lista oficial mediante un proceso "controlado en todos sus extremos", según Loterías y Apuestas del Estado. "Dada la dinámica de este sorteo, que, como es conocido por todos, incluye el mantenimiento de elementos tradicionales de hace más de 200 años, puede darse que un número concreto haya sido cantado erróneamente", explica.

En este sentido, añade que "los posibles errores" son revisados en las distintas verificaciones que se realizan durante y una vez finalizado el sorteo. La única información válida para el pago de premios es la contenida en la Lista Oficial de Premios.

Durante el desarrollo del Sorteo, y según se retiran las tablas recién cantadas por los niños y niñas, la mesa auxiliar integrada por personal de Loterías comprueba que todos los números y premios que se hallan en la misma coinciden con los listados informáticos provisionales de premios que se van elaborando en una sala informática de una de las sedes de SELAE. Además, en el propio Teatro Real se dispone también de otra sala informatizada para llevar a cabo esta tarea. En caso de no coincidencia la lista provisional es rectificada.

Cuando se completa una tabla, acto seguido se comprueban por la mesa de la presidencia, que incluye un fedatario público, los premios mayores cantados en dicha tabla y delante de todos sus miembros se cierra con un candado de forma que no se puedan manipular las bolas contenidas en la misma, permaneciendo en todo momento las tablas sobre el escenario y a la vista del público presente en el Teatro.

Acabado el sorteo se vuelven a contrastar todos los premios y números que componen todas las tablas, punteando los miembros de las respectivas mesas presidenciales los listados informáticos. Estos, como se ha comentado anteriormente, han sido verificados y rectificados, previamente, por la mesa auxiliar.

Una vez revisadas las tablas en el escenario, se realiza la confección de la lista de premios en el Teatro Real, donde un equipo de 14 personas repasa de nuevo las bolas de premios y números contenidas en las tablas.

Por último, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se lleva a cabo una última revisión y se elabora la Lista Oficial de Premios, que se edita y distribuye la tarde del día 22 de diciembre a los puntos de venta y medios de comunicación, para que todos los ciudadanos puedan comprobar los resultados oficiales. También está disponible en la web oficial de Loterías.

"El único resultado del Sorteo es el que contiene la Lista Oficial de Premios y, correlativamente, en los registros del Sistema Informático Central de SELAE, siendo estos los únicos válidos para la asignación de premios. Si en la Lista Oficial de Premios no aparece como premiado un número, ninguna reclamación de premio sobre éste puede ser estimada. Las tablas de los números premiados quedan expuestas al público durante siete días en la sede de Loterías", apunta.