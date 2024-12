El Teatro Real celebra su gala anual con marcado acento español

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real ha celebrado su sexta gala anual que, bajo el título 'Ecos Del Alma', ha reunido en su escenario a la soprano Sabina Puértolas, acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirrey del guitarrista Pablo Sainz-Villegas. En el recital han interpretado obras de Enrique Granados, Isaac Albéniz, Francisco Tárrega, Emilio Arrieta, Jesús Guridi y Amadeo Vives.

Este encuentro, preludio a las fiestas navideñas, ha tenido un marcado acento español, tanto por sus intérpretes como por los compositores elegidos para el programa, de los que se han seleccionado algunas de las páginas más ligadas a la cultura, evocadoras de paisajes y costumbres, alojadas desde siempre en la memoria del alma.

El guitarrista Pablo Sainz-Villegas abrió el concierto con la más conocida de las Danzas españolas, 'Andaluza', de Enrique Granados. Le seguirían después 'Torre Bermeja', de Doce piezas características, y 'Asturias', de la Suite española, ambas de Isaac Albéniz, para finalizar con Recuerdos de la Alhambra y la Gran jota de concierto, de Francisco Tárrega, que darían paso a la segunda parte del concierto, protagonizada por la soprano Sabina Puértolas, acompañada por el pianista Rubén Fernández Aguirre.

La Gala del Teatro Real es un encuentro musical, con fines filantrópicos, en la que la participación de las empresas y la sociedad civil, permite sacar adelante iniciativas especiales del Teatro Real como el proyecto Crescendo y los programas de divulgación de la lírica gracias a las retransmisiones y los espectáculos de la Carroza del Real.

Pablo Sainz-Villegas, reconocido por algunos como el sucesor de Andrés Segovia, es uno de los grandes solistas de referencia en el mundo de la guitarra. Ha sido el primer guitarrista en actuar en el Carnegie Hall de Nueva York desde Andrés Segovia en 1983, el primero en tocar en el Concierto de Año Nuevo de la Berliner Philharmoniker desde 1983, el primero en tocar con la Orquesta Sinfónica de Chicago desde 2001 y ha participado en conocidos estrenos mundiales, como la primera obra escrita para guitarra de John Williams.

Sabina Puértolas, una de nuestras sopranos más internacionales, es también artista de referencia en el Teatro Real, no sólo por los éxitos en su escenario -donde ha interpretado con gran reconocimiento de la crítica, en Rodelinda (2017), Idomeneo, L'elisir d'amore (2019) y Viva la mamma!, Partenope (2021), Achille in Sciro e Il turco in Italia (2023)-, sino por estar vinculada a los proyectos de internacionalización de la institución --fue la voz protagonista del primer concierto del Real en el Carnegie Hall de Nueva York-- y a los de formación --imparte clases magistrales para los jóvenes cantantes del programa Crescendo.

El piano de Rubén Fernández Aguirre ha acompañado a las grandes voces de la lírica actual, desde Lisette Oropesa a Ermonela Jaho, con Javier Camarena o Andreas Schager.