El Teatro Real hace los "deberes" y estrena la ópera cómica 'La novia vendida' por primera vez en 102 años

El Teatro Realestrena la ópera cómica 'La novia vendida' por primera vez en 102 años - JAVIER DEL REAL - TEATRO REAL

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Real estrenará el próximo 14 de abril la ópera cómica 'La novia vendida', del compositor checo Bedrich Smetana. Se trata de la primera vez en 102 años que el montaje llega a las tablas del teatro después de la presentación en su escenario, en 1924.

"Estamos hablando de un título que nos suena mucho menos de lo que debería sonar. Son realmente deberes que este Teatro tenía que hacer, pero son deberes muy agradables porque en este caso estamos hablando de un título que si no lo has escuchado nunca, no hay ningún problema. Ves a verlo y vas a salir levitando", ha adelantado el director artístico del Real, Joan Matabosch, durante la presentación de la ópera.

'La novia vendida', con libreto de Karel Sabina, es una producción inédita del Teatro Real en colaboración con la Opéra National de Lyon, Oper Köln (Alemania) y Théatre Royal de La Monnaie (Bruselas), teatros por los que pasará el montaje tras las 10 funciones en el madrileño.

La música de esta comedia romántica rural estará a cargo del director musical del Teatro Real, Gustavo Gimeno, que ha explicado que saltará de géneros como la danza a la polka y que aunque hay pocas arias, estás son "de gran belleza".

"Muy influenciada por el folclore checo en la época, se tildaba a Smetana de no ser lo suficientemente checo. b, una ópera checa de verdad (...) Lógicamente influenciada por el folclore checo", ha añadido Gimeno que ha calificado la producción como "luminosa, maravillosa, accesible, refinada y elegante" a la par que "melancólica".

Así, la partitura de 'La novia vendida' revela un equilibrio entre la recreación de la vida aldeana, la caracterización caricaturesca de los personajes y el desarrollo de la acción, en una progresión que integra los números cerrados.

La trama "sencilla" de la ópera -"tema campesino" de dos familias y sus matrimonios- narra la historia de la joven Marenka -encarnada por Svetlana Aksenova y Natalia Tanasii-, y de Jenik -Pavel Cernoch y Sean Panikkar- quien vende a la mujer tras ser presionado por un casamentero.

En ese sentido, el director de escena y vestuario, Laurent Pelly, ha explicado que su intención ha sido hacer una ópera "accesible" para el público actual.

"He querido contar esta historia haciéndola accesible al público actual, a la hora de concebir la escenografía o la dirección de escena, que sea algo que el público actual no encuentre muy pasado o polvoriento. Porque el tema es muy simple, es un tema campesino. Son familias y es una historia de matrimonios. Quería evitar el realismo y partir de esta ingenuidad y un poco de esta simplicidad del tema", ha explicado.

Pelly también ha destacado como un personaje más al Coro del Teatro Real, que compuesto por 50 personajes, será el "elemento aglutinador" de la comunidad campesina.

Tanto la dirección de escena y vestuario de Pelly están inspirados en los dibujos animados checos de los años 40 a 60, en los que los personajes, como muñecos, se mueven en un espacio simbólico concebido por Caroline Ginet -con diseño de luces de Urs Schönebaum-, que evoca la fantasía de un cuento.

Las sopranos que darán vida a la protagonista han resaltado el carácter fuerte de este personaje, que al enterarse de que ha sido vendida se indigna. "Ella no acepta como una víctima su destino, sino que reacciona fuertemente", ha asegurado Tanasii.