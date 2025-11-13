El Teatro Real recibe el Premio de Sostenibilidad en los International Opera Awards 2025

Archivo - Vista de la fachada del Teatro Real, a 10 de noviembre de 2023, en Madrid (España). El Teatro Real es un teatro de ópera de Madrid, ubicado en la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real. Está considerado como la máxima institución de las artes - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

El Teatro Real ha recibido este jueves el International Opera Awards de Sostenibilidad en reconocimiento a las actuaciones de mejora de eficiencia energética realizadas en la cubierta y en el interior de su edificio, así como por su compromiso y esfuerzo continuado, a lo largo de los últimos años, para reducir su huella de carbono.

El anuncio ha tenido lugar en la ceremonia celebrada en la Opera Nacional de Grecia, en el Stavros Niarchos Hall, donde Sofia Dimtsa, directora de asuntos corporativos y comunicación de PPC Group, ha hecho entrega del galardón a los representantes del Teatro Real: Justin Way, director de producción; Enrique Collell, secretario general; y Nuria Gallego, directora de infraestructuras y servicios generales.

"Este no es solo un reconocimiento a lo que hemos logrado, sino también una motivación para seguir adelante con aún más energía y compromiso, siendo un referente en sostenibilidad", ha afirmado Justin Way al recoger el premio, que ha agradecido en nombre de la institución.

Way ha compartido el galardón con todos los teatros de ópera, ya que todos están "tratando de construir un futuro mejor". Los finalistas en esta categoría eran, junto al Teatro Real, la Ópera de Wuppertal (Alemania), por la iniciativa Modular Stage Zero; la Ópera de Santa Fe (EEUU) por sus iniciativas medioambientales, que incluyen la instalación de un sistema de energía solar y la recogida de agua de lluvia para el riego; la Ópera Popular de Viena (Austria) por sus medidas para minimizar la huella ecológica, reducir el consumo de energía, disminuir residuos, reutilizar materiales e implantar prácticas sostenibles; el Festival de Longborough (Reino Unido) por seguir las directrices del Theatre Green Book y la Ópera de Leipzig (Alemania), por el proyecto Trajes Sostenibles.

El Teatro Real comenzó en 2019 un trabajo de optimización energética al que denominó 'Teatro Más Sostenible', cuyo objetivo era convertirse en un edificio de consumo energético casi nulo (NZBE, Nearly Zero Energy Building).

Desde entonces se han llevado a cabo numerosas actuaciones en el exterior e interior del edificio en el marco del Plan de Transición Energética de la Administración General del Estado, financiado con los fondos Next Generation EU.