Unicef inaugura el uso social del palco de los Reyes en el Teatro Real

Los Reyes abren su palco en el Teatro Real a la sociedad civil en la primera ópera de la temporada - JAVIER DEL REAL - TEATRO REAL

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de 16 personas vinculadas a Unicef han visto la función de 'Otello' de este domingo desde el palco real, dando inicio a la utilización de este palco por la sociedad civil de acuerdo con la voluntad expresada los Reyes.

Desde la inauguración del Teatro Real por la reina Isabel II el 19 de noviembre de 1850, el palco real siempre ha tenido una utilización institucional o, en los últimos años, también técnica y artística, cuando las producciones lo requerían.

A partir del 20 de septiembre de 2025, el palco real será utilizado por representantes de distintos colectivos sociales, para lo cual se contará con la colaboración de organizaciones que apuestan por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y las ciudadanas, como han explicado desde el Teatro Real.

En coincidencia con la celebración del Día Mundial de la Paz, durante las representaciones de 'Otello' se ha propuesto que ocupen el palco real Unicef, ACNUR, Unesco, Médicos sin Fronteras, Cruz Roja Española, Cáritas Española, Save the Children, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Manos Unidas y Paz y Desarrollo.

En los próximos meses se invitará a organizaciones vinculadas a la celebración de otras efemérides como: el Día Mundial contra el Cáncer de Mama (19 de octubre), el Día Mundial de las Personas con Discapacidad (3 de diciembre), el Día Mundial de la Educación (24 de enero), el Día Mundial de las Enfermedades Raras (28 de febrero), el Día de la Danza (29 de abril), el Día Mundial de la Cruz Roja (8 de mayo) y el Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).