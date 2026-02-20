Alberto Abalde: "Para ganar al Valencia vamos a tener que hacer un muy buen trabajo"

El jugador del Real Madrid Alberto Abalde en atención a medios durante la Copa del Rey de Valencia 2026 - EUROPA PRESS

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El jugador del Real Madrid Alberto Abalde aseguró que su equipo deberá ofrecer "su mejor versión" para superar este sábado al Valencia Basket en las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, en un duelo que prevé de máxima exigencia.

"Tenemos que sacar nuestra mejor versión. Sabemos que para ganar el partido de mañana vamos a tener que hacer un muy buen trabajo porque Valencia es un grandísimo equipo y en eso estamos mentalizados. Primero recuperar físicamente del partido de ayer y preparar algún ajuste para sus armas y cualidades", explicó a los medios antes del entrenamiento del viernes.

El alero español destacó el potencial del conjunto 'taronja'. "Es un gran equipo, está haciendo una gran temporada, tiene muchos generadores de juego, mucha amenaza exterior y muchísimo ritmo. Para nosotros es importante controlar su rebote ofensivo. Vamos a intentar estar muy sólidos atrás para que les cueste anotar y poder coger nuestro ritmo", analizó.

Sobre la posible motivación extra tras la final de la Supercopa, restó importancia a los precedentes. "Cada partido y cada torneo es diferente. Pensamos solo en el presente. La Copa es un momento distinto y cada partido es una final. Ahora lo único que existe para nosotros es Valencia, una semifinal súper importante", afirmó.

En el plano personal, Abalde evitó valorar si atraviesa su mejor temporada. "No pienso en eso. Estoy focalizado en aportar al equipo en el rol que necesite cada día y sumar. Tenemos un equipo muy largo y hace falta que todos estemos preparados para entrar y salir", concluyó.