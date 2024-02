Álex Mumbrú: "El Madrid ha sido superior, nos pasa un poco por encima"

MÁLAGA, 17 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Valencia Basket, Álex Mumbrú, tuvo que reconocer la superioridad del Real Madrid este sábado en la primera semifinal de la Copa del Rey 2024 de Málaga, donde por momentos les pasaron "por encima" los blancos, sentenciados al tercer cuarto.

"El Real Madrid ha sido mejor desde el principio. El primer cuarto, las dos faltas de Davies han condicionado un poco y luego la tercera en el segundo cuarto. Hemos tenido la bandeja de Xabi para ponernos a un punto y nos hemos ido a nueve al descanso", dijo en rueda de prensa desde el Martín Carpena.

El preparador 'taronja' confesó que no encontraron resquicio en un Madrid que demostró ser el mejor equipo de Europa. "En el tercer cuarto hemos querido pero el Madrid ha sido superior a nosotros. En el tercer cuarto creo que el equipo ha intentado luchar, hemos tenido el orgullo y en esos momentos nos han metido algún triple importante que ha sentenciado el partido", comentó.

"A veces nos enorgullecemos de nuestro físico y hoy nos han pasado un poco por encima. Nos ha costado poder organizar. Hay que dar mérito al Real Madrid, nos ha costado, si va primero en la Liga y la Euroliga es por algo", añadió.

Por otro lado, Mumbrú se refirió a las faltas de Brandon Davies, condicionando a un jugador que, de vuelta tras lesión, demostró su importancia en el juego 'taronja' en los dos partidos en Málaga. "No me gusta entrar mucho en el arbitraje. Ha sido un factor importante. No sé si hubiésemos ganado o no, pero teniendo a Davies consigues que Tavares esté todo el rato abierto", apuntó.

"Ganamos el otro día, hoy hemos perdido quizá sin hacer el mejor partido posible. Tenemos dos retos por delante tanto en Euroliga como en ACB y es importante centrarnos en ellos", zanjó.