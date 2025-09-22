La aseguradora 'Pelayo', nuevo patrocinador oficial de Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa y Minicopa

Foto de familia tras la firma del acuerdo entre la acb y la aseguradora 'Pelayo' - ACB

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La aseguradora 'Pelayo', hasta ahora proveedor oficial, eleva su compromiso con la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) y se convierte en patrocinador oficial de Liga Endesa, Copa del Rey, Supercopa Endesa y Minicopa Endesa durante las dos próximas temporadas.

"'Pelayo', compañía aseguradora comprometida con la protección y el bienestar de sus clientes, da un paso más en su apuesta y confianza por el baloncesto 'acb'", celebró la asociación en una nota de prensa, que recalcó que 'Pelayo seguros' "tendrá presencia en todos los partidos, tanto en los pabellones como en la retransmisión televisiva, apoyando la evolución y el crecimiento de la competición".

Con este acuerdo, la aseguradora y la acb "seguirán vinculados y trabajando de la mano para ofrecer el mejor espectáculo en cada una de las canchas a lo largo del año, fomentando la calidad y la proximidad con los aficionados".

"'Pelayo' da este nuevo paso en su relación con la acb con el objetivo de seguir uniendo su marca con los valores fundamentales del deporte, promoviendo principios como el compromiso, la agilidad y la cercanía", concluyó la acb.