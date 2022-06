Augusto Lima se desvincula del UCAM Murcia tras su renovación en abril hasta 2024

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pívot brasileño Augusto César Lima Brito ha anunciado este jueves que abandona el UCAM Murcia para "volar y afrontar nuevos retos" después de renovar con el club hasta 2024 a finales de abril, una decisión "dura", aunque "reflexionada".

"No es agradable estar aquí y decir que me marcho. Es duro, muy duro. He reflexionado, me he sentado con mi familia y con mis amigos y he tomado esta decisión. Por respeto al club he preferido hacerlo antes y no esperar a que se hiciese una bola. Tengo que darle las gracias al club, como he hecho desde el primer día, por abrirme las puertas. Sé que muchos no lo vais a entender, pero soy así y si no siento una cosa, no la voy a hacer", comunicó el jugador en declaraciones publicadas por los medios del club recogidas por Europa Press.

El pívot brasileño compareció ante los medios de comunicación para explicar los motivos que le llevan a desvincularse de su contrato recientemente renovado hasta 2024, asegurando que necesita "volar y afrontar nuevos retos". "Cuando volví a Murcia desde Burgos, mi intención era dejar al equipo en Europa. Una parte de mí ha dicho que una vez hecho esto, me tenía que volver a marchar", confesó.

"Mi equipo ha vuelto a brillar. Está a tope y se ha clasificado para Europa. El objetivo por el que regresé se ha completado y ahora siento que tengo que volar. Quiero otros retos", añadió.

Lima, de 30 años y 2,10 metros, quiso agradecer el apoyo recibido por la afición en su tercera etapa en Murcia, a la vez que confirmó que "no tiene cerrado nada con ningún equipo". "Al igual que en su momento dije que tenía ofertas, hoy digo que no tengo. Es una decisión mía, una decisión personal. He dejado a mi equipo en lo más alto y ahora me quiero abrir al mercado y ver lo que pasa conmigo", comentó.

Por su parte, el director general del UCAM Murcia, Alejandro Gómez, admitió que era una de sus comparecencias "más complicadas". "Hace dos meses nos sentamos aquí para hablar de la renovación de Augusto Lima por dos temporadas por UCAM Murcia. Pero hace una semana Augusto me comunica la intención que tiene de pagar la cláusula y marcharse del equipo. Es difícil, pero le honra pensar más allá del contrato y ser honesto conmigo y con el club", reconoció.

El UCAM Murcia pierde a un jugador imprescindible, tal y como acreditan sus promedios de 8,4 puntos, 6,9 rebotes, 2,6 asistencias y 14,6 de valoración durante este último curso.