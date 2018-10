Baloncesto.- Omar Cook llega al Unicaja dispuesto a "trabajar duro" y se define como "un jugador ganador"

Actualizado 22/09/2008 17:23:05 CET

MÁLAGA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base Omar Cook se presentó hoy como nuevo integrante de la primera plantilla del Unicaja al que llega dispuesto a "trabajar duro" y a aportar su carácter de "jugador ganador".

Cook tiene 26 años, es de origen norteamericano con pasaporte montenegrino, y ha fichado por dos temporadas. El nuevo pupilo de Aíto García Reneses acaba de terminar su participación en el Preeuropeo con la selección montenegrina, lo cual le ha obligado a demorar su llegada a la capital malagueña.

En este sentido, el jugador se declaró "muy contento" por militar en las filas cajistas. "Sé que llego a un gran club, que conozco desde que vine a Europa, y es una gran oportunidad para mí. Vengo del Preeuropeo y me siento bien físicamente, no me preocupa llegar tarde a la pretemporada porque me encuentro bien y normalmente suelo aprender rápido. Siempre pretendo trabajar duro y coger rápido todos los conceptos que me piden mis entrenadores", precisó.

Por ello, no dudó su respuesta cuando se le cuestionó por sus cualidades, definiéndose como "un jugador ganador y que juega duro cada partido". "No hago una sola cosa en el campo sino muchas, pero sí me gusta dar buenos pases a mis compañeros", indicó.

"Conocí a Thomas Kelati en mi primera experiencia en Europa y creo que esto me ayudará estos primeros días, además sé que la gran mayoría de los jugadores hablan inglés y eso es bueno para ir captando la idea de juego. A priori tenemos un gran equipo y creo que con el equipo que hay podemos hacer grandes cosas", espetó.

Por su parte, el presidente del Unicaja, Francisco de Paula Molina, recordó que con Cook el club cierra el capítulo de presentaciones de los nuevos fichajes, que han sido tres en total, para esta temporada.

"Omar es un jugador en el que tenemos puestas esperanza y confianza en que va a hacer una buena temporada. Va a comenzar su adaptación en la concentración de mañana, donde va a conocer a sus nuevos compañeros y al entrenador, y poco a poco se irá integrando en el equipo. Será un complemento magnífico para la plantilla que tenemos. Le deseamos los mayores éxitos que serán los del club y la felicidad para todos nuestros aficionados", apuntó el dirigente.