El Baskonia estrena su casillero de triunfos europeos en esta temporada

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saski Baskonia ha ganado este martes por 92-85 al Dubai Basketball durante la jornada 7 en la fase regular de la Euroliga, en un partido con claro protagonismo del alero francés Timothé Luwawu-Cabarrot para guiar a los vitorianos hacia su primer triunfo europeo de esta irregular temporada 2025/26 que aún llevan en otoño.

En el Buesa Arena, en el primero de los tres encuentros programados para esta semana en casa, los pupilos de Paolo Galbiati mantuvieron el pulso a su oponente hasta coger cierta distancia con un 11-6. Aunque el equipo dubaití la neutralizó por obra de McKinley Wright IV, los locales volvieron a marcharse (21-13) tras un triple de Mamadi Diakite.

Luego Matteo Spagnolo también acertó desde el perímetro y el Baskonia cerró el primer cuarto 26-20 arriba, escenario aún más bueno (35-25) al comienzo del siguiente cuarto gracias a Kobi Simmons y Hamidou Diallo en la 'pintura'. Por los visitantes, Filip Petrusev evitaba junto a Davis Bertans que la diferencia creciese mucho en un clima de alternancias.

Pese a inaugurar Timothé Luwawu-Cabarrot su cuenta de triples y subir el 41-36, los pupilos de Jurica Golemac aceleraron a las puertas del descanso para irse a los vestuarios incluso por delante (41-42). Wright, Bertans y Petrusev eran los estiletes, como siguieron demostrando nada más volver a la cancha; su margen, eso sí, era de pocos puntos (44-49).

Todo era volátil y en ese ambiente enchufó Luwawu-Cabarrot varios lanzamientos lejanos, fraguando una dinámica donde los baskonistas se fueron a 64-58. Petrusev limó la desventaja (64-60) cuando se agotó el minuto 30 y arrancó un cuarto cuarto lleno de nervios en el Dubai, que vio un espejismo tras un triple de Dwayne Bacon en la primera posesión.

Mediante tiros libres de Simmons, Luwawu-Cabarrot y Khalifa Diop, el conjunto vitoriano dio otro arreón que Tadas Sedekerskis prolongó con una canasta jaleada por el público. Se acercaba la primera victoria de este curso europeo, especialmente al ir 81-68 después de otro triple de Luwawu-Cabarrot, así que el Baskonia saboreaba el desenlace con ansia.

Ese ansia tornó en angustia cuando Kosta Kondic y Bertans hilvanaron sendos triples, el Baskonia falló en ataque y Petrusev apretó más el marcador (88-81), lo que continuó con Sedekerskis errando un tiro desde lejos y Kondic metiendo un triple a la contra que tuvo libre adicional por recibir personal de Simmons a falta de medio minuto para concluir.

En ese instante Luwawu-Cabarrot se erigió en máximo responsable del cuadro vasco para subir la bola, encajar falta personal y meter sus dos tiros libres que dieron oxígeno. Simmons también ayudó con otros dos libres y la última ofensiva visitante no obtuvo premio a la desesperada. Esto dejó a los dubaitíes con balance de 3-4 y al Baskonia con 1-6.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 92 - DUBAI BASKETBALL, 85 (41-42, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Simmons (16), Villar (-), Diallo (14), Sedekerskis (11) y Diop (7) --quinteto inicial--; Luwawu-Cabarrot (25), Kurucs (2), Diakite (7), Joksimovic (-), Nowell (-), Spagnolo (8) y Frisch (2).

DUBAI BASKETBALL: Wright (13), Kondic (10), Bacon (6), Prepelic (-), Kabengele (5) y Petrusev (22) --quinteto inicial--; Abass (-), Anderson (7), Armstrong (-), Bertans (19) y Sanli (3).

--PARCIALES: 26-20, 15-22, 23-18 y 28-25.

--ÁRBITROS: Hordov, Foufis y Trawicki. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Buesa Arena.