Baskonia usa la épica para arrancar una semana clave

Liderado por Moneke, vuelve a la senda del triunfo en Euroliga con canasta sobre la bocina y tras remontar 17 puntos a Panathinaikos

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Baskonia volvió este miércoles a la senda de la victoria en la Fase Regular de la Euroliga 2023-2024 después de imponerse por un ajustado 75-73 al Panathinaikos griegos, tirando de épica al remontar 17 puntos en el tercer cuarto gracias en especial a Moneke y con Codi Miller-McIntyre ejerciendo de ejecutor en el inicio de una semana importante para los baskonistas.

El base logró casi sobre la bocina la canasta del triunfo sobre un 'PAO' y fue el héroe, aunque los elogios recayeron sobre el pívot nigeriano, que firmó un descomunal cuarto final para acabar con 20 puntos, 13 rebotes y 34 de valoración, una actuación que devoró a los de Ergin Ataman, incapaces de aprovechar la gran ventaja que tenían en el marcador y que se estrellaron contra el Buesa Arena por sexta vez consecutiva para poner fin a su buen momento.

Y todo después de un duelo en el que el Baskonia comenzó muy atascado y sin tino ofensivo, sobre todo en una primera mitad donde le costó ver el aro, como bien reflejaron sus pobres 26 puntos, con un 2/12 en triple, demasiadas pérdidas (8) y una apabullante inferioridad reboteadora (16 a 27). Ya de inicio, le costó casi tres minutos hacer su primera canasta, aunque para entonces el equipo griego tampoco andaba excesivamente fino.

Por ello, salvo Nunn, el más entonado en los primeros diez minutos (7) y en el partido (25), al resto le costaba un mundo hacer puntos y el electrónico se movía en diferencias estrechas y nada decisivas, la mejor noticia sin duda para los locales, cuya mejor noticia venía por los problemas de faltas de un hombre importante para Ergin Ataman como Lessort, con tres al comienzo del segundo cuarto.

Cuando el pívot francés tuvo que dejar la cancha, el encuentro seguía igualado y dio paso a los minutos más inspirados del equipo vitoriano. Cuatro puntos consecutivos de Miller-McIntyre lideraron un 6-0 y un prometedor 22-17, pero a partir de ahí volvieron los problemas en ataque y el despertar ateniense.

El Baskonia, en los casi siete minutos restantes de segundo periodo, sólo fue capaz de hacer cuatro puntos más, una concesión que no desperdició un 'PAO', que se entonó de la mano de Nunn para firmar un duro 4-21 de parcial que le dio un buen colchón de cara de cara a la segunda mitad.

BASKONIA Y MONEKE DESPIERTAN A TIEMPO

El descanso no trajo la reacción local. El equipo vitoriano no daba con la tecla en ataque y no conseguía, no sólo recortar, sino impedir que los visitantes se escapasen con facilidad en el marcador. Un '2+1' de Antetokounmpo puso un peligroso 28-42, pero ni siquiera eso hizo reaccionar a los baskonistas, de nuevo con Howard muy gris, Moneke aportando solo rebote y con McIntyre colocándose con cuatro faltas.

El Panathinaikos puso la directa hacia el triunfo en medio del desconcierto local (31-48) y Dusko Ivanovic decidió pararlo para tratar de calmar a sus jugadores. Un tiempo muerto que tuvo un efecto negativo para los de Ergin Ataman, que sufrieron una 'pájara' ante la aparición por fin de la mejor versión de su rival, liderado por la energía de Moneke en rebote y puntos.

El Baskonia se entonó a tiempo y empezó a ver el aro como no había hecho antes, logrando también defender el suyo con intensidad, con Nunn bien controlado. Así, contra todo pronóstico, el marcador pasó de la gran ventaja visitante a quedarse con todo por decidir para los diez minutos finales (50-53).

Y ese cuarto tuvo como protagonista al pívot nigeriano, que anotó 15 de sus 20 puntos en ese espacio de tiempo, sin dejar de trabajar en su aro. El equipo heleno supo resistir este primer arreón local y con la vuelta de los puntos de Nunn volvió a tener en su mano el triunfo (52-61).

Pero Moneke aún tenía mucho que decir y con sus triples lo volvió a apretar. Diez puntos seguidos firmó el baskonista para igualar de nuevo las cosas, pero aún le quedaba un as en la mano. Con 70-72, Costello cometió antideportiva, pero los de Ataman no lo aprovecharon, víctimas del nigeriano que, primero, taponó a Nunn y luego igualó con otro triple. Nunn falló dos triples con aroma de decisivos y Miller-McIntyre ajustició.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: BASKONIA, 75 - PANATHINAIKOS, 73 (26-37, al descanso).

--EQUIPOS.

BASKONIA: Miller-McIntyre (10), Raieste (-), Marinkovic (8), Sedekerskis (10) y Kotsar (-) --quinteto inicial-- Howard (9), Costello (11), Moneke (20), Diop (2), Rogkavopoulos (-), Díez (3) y Chiozza (3).

PANATHINAIKOS: Vildoza (1), Nunn (25), Grigonis (11), Hernangómez (7) y Balcerowski (1) --quinteto inicial-- Sloukas (11), Grant (9), Mitoglou (7), Lessort (1) y Antetokounmpo (7).

--PARCIALES: 13-12, 13-25, 24-16 y 25-20.

--ÁRBITROS: Paternico, Panther y Thepenier.

--PABELLÓN: Fernando Buesa Arena.