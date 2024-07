El Bàsquet Girona se queda con el base argentino Juani Marcos

BARCELONA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El base argentino con nacionalidad italiana Juan Ignacio 'Juani' Marcos seguirá en el Bàsquet Girona la siguiente temporada al firmar como agente libre y tras ser uno de los mejores jugadores de los de Fotis Katsikaris en la campaña anterior, cuando jugó cedido por parte del Barça.

"Juan Ignacio Marcos, nacido en Rosario en 2000, es el sexto fichaje de la plantilla del Bàsquet Girona para la temporada 2024-25. El fichaje del base italoargentino, que mide 190 cm de altura, responde a la voluntad del club de crear un proyecto deportivo a largo plazo al ser un jugador joven con una gran visión de juego y con un futuro muy prometedor", explicó el club.

Marcos empezó su carrera en el Peñarol de la primera división argentina, donde jugó desde 2015 hasta 2019. Luego dio el salto a Europa de la mano del filial del FC Barcelona y, siendo blaugrana, fue cedido al ICG Força Lleida de LEB Oro dos años y, en el último curso, estuvo cedido en Fontajau.

Con el Bàsquet Girona, en una histórica temporada en la Liga Endesa, dejó unos grandes promedios de 9,7 puntos, 3,1 rebotes y 3,5 asistencias en los 22 partidos disputados, con una valoración media de 11,1 por partido. Aunque no pudo jugar más aquejado de lesiones.

Juani Marcos también ha sido miembro de las categorías inferiores de la selección Argentina, participando en el Campeonato Sudamericano de Baloncesto Sub-17 de 2017, el Campeonato FIBA Américas Sub-18 de 2018 y el Campeonato Mundial de Baloncesto Sub-19 de 2019. Debutó con la selección absoluta de Argentina en febrero de 2024 en un partido contra Chile, correspondiente a la fase de clasificación para la FIBA AmeriCup de 2025.

El jugador aseguró, en declaraciones facilitadas por el club, que apuesta por el Griona por su gente. "Me dieron todo el apoyo desde el principio y me lo siguieron dando incluso cuando no sabían si seguiría en Girona o si estaría cedido. El club hizo un esfuerzo muy grande, siempre estuvieron allí para ayudarme; creo que es en gran parte por la que me ha hecho decidir por Girona, y seguir ganando experiencias y responsabilidades", manifestó.

Por su parte, el nuevo director deportivo del Girona, Fernando San Emeterio, aseguró que Juani Marcos es un jugador "especial" con un "talento único". "Creo que todos lo hemos visto este año en Fontajau. Estoy muy contento de tenerle con nosotros otro año más, especialmente porque él ha querido estar en Girona. Ha tenido otras opciones y ha priorizado al Girona, ya que el año pasado se apostó por él y se sintió a gusto, lo que agradecemos", valoró.