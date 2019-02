Berrocal: "Ahora que estamos mejor, jugar la Copa es un premio para todos"

Publicado 14/02/2019 11:27:31 CET

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Estudiantes, Josep María Berrocal, no esconde que, ahora que están en "línea positiva", es un "premio" jugar la Copa del Rey, un torneo donde "siempre" hay sorpresas y donde debutarán este viernes ante el Real Madrid, un partido que será "diferente" al que ya ganaron en la Liga Endesa, un triunfo que de todos modos les permite pensar que "es posible" repetirlo.

"Esta Copa es especial, primero porque es Estudiantes y porque nos ha costado, hemos sufrido para meternos en una línea positiva como estamos ahora. Ahora que estamos mejor, jugarla es un premio para todos", confesó Berrocal en una entrevista a Europa Press tras el día de atención a medios del club.

Para el técnico catalán, el favorito para ser campeón "es Estudiantes". "Es mi equipo, no hay más. Si Estudiantes está fuera, ya veremos quién lo es... Hay muchos buenos equipos, de los grandes como Baskonia, Barcelona o Madrid, uno en principio tiene que estar en la final, pero todo está muy abierto. En la Copa siempre hay alguna sorpresa y algún día esa sorpresa también puede ser en la final, vamos a ver", reconoció.

Una igualdad que convierte a la Copa en una competición "muy bonita para jugar", porque "no todo el mundo" puede hacerlo. "Yo, por suerte, estando de asistente en otros equipos la he podido jugar y es preciosa. Empezamos el viernes y estando después el parón de las ventanas, es una gran ventaja, porque estar tantos días parados sería muy difícil, hay muchas cosas a favor", señaló Berrocal.

"La Copa es una competición nueva, juegas al KO cada día. Si quieres ganarla, sabes que todos los que equipos que van ahí juegan para ganarla. Hay que ganar tres partidos, da igual quién tengas. El Real Madrid es un equipazo, en cualquier momento te pueden tocar equipazos en todos los partidos. Te toca el Real Madrid, en casa y te toca jugar contra un gran equipo, no hay más", agregó sobre el derbi copero.

El 6 de enero, los estudiantiles lograron una victoria importantísima ante los blancos, un partido que significó un punto de inflexión a mejor, aunque "cada partido es diferente". "Haberles ganado fue muy positivo para hacer un cambio en la Liga. Las victorias contra Murcia y Madrid nos ayudaron a cambiar muchas cosas", admitió.

"Al haberles ganado, sabes que es posible, pero también el Real Madrid que vimos ese día será diferente al del viernes, por cómo afrontaron el partido, porque no tenían a Randolph ni Carroll. Será un partido diferente", prosiguió, analizando un encuentro en el que las "cosas básicas" serán muy importantes.

"PARA TENER OPCIÓN ANTE EL REAL MADRID DEBE SER UN PARTIDO CERRADO"

"Al final si el Real Madrid corre y rebotea, te coge el rebote y te mete triple, te juega bien el 'pick and roll' o te juegan los pases que te vuelven loco... Las cosas básicas son claves, aunque luego habrá muchos detalles, pero sin las cosas básicas no puedes competir contra ellos", insistió el catalán.

El objetivo del 'Estu' debe ser el estar cerca en el marcador hasta el final para poder competir, ya que los de Pablo Laso tienen "mucho talento ofensivo". "Nosotros normalmente tenemos más problemas en defender que en atacar. Para tener opción tiene que ser un partido cerrado, un partido abierto que se vaya de muchos puntos es malo para nosotros. Cuando más minutos aguantes cerca del partido, más opción tendrás de estar compitiendo hasta el final, ese es nuestro objetivo", remarcó.

En este sentido, la presencia o no de Sergio Llull, duda para el partido, sobre la pista no preocupa a Berrocal, que no piensa "en nada de eso". "Tienen tantos buenos jugadores que al final no vas a cambiar nada por eso. No nos preocupa quién juega, el que esté en pista del Real Madrid va a ser de gran calidad y a partir de aquí, que hagan lo que ellos quieran", admitió.

"Nosotros debemos seguir en la misma línea y trabajar esté quien esté en la pista, por lo que no cambia mucho que esté Llull o no, porque tienen un equipazo, para mí no hay mucho cambio", añadió el preparador del conjunto colegial.

Berrocal ha estado presente en nueve Copas del Rey y reconoce que la afición "a lo mejor" anima antes al equipo "pequeño" que al grande. "Ojalá jugando en casa tengamos el público a favor porque eso ayuda muchísimo, pero cuenta lo que hagan los cinco jugadores de Estudiantes en la pista. Es muy bonito que nos ayuden, que nos empujen, pero lo básico es que los cinco jugadores que estén pista hagan su trabajo", expresó.

Finalmente, reconoció que "siempre es bueno que haya una final diferente". "Cuando hay más equipos de máximo nivel, que compiten, esa igualdad es buena. Creo que la Liga está mucho más fuerte que hace unos años, tanto por arriba como por abajo. Los de arriba en su línea y los de abajo que están para salir de ahí están más cerca de arriba", consideró.

"No puedes decir que ahora que el Delteco GBC va a bajar, que el Barça Lassa va a ser primero, ni que el Movistar Estudiantes está salvado, ni mucho menos. Esa igualdad, incluso en la Copa, es buena", concluyó Berrocal.