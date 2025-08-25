Brizuela: "Lo que tiene que estar intacto es nuestra forma de competir"

Dario Brizuela intenta una canasta durante el amistoso ante Francia de preparación para el Eurobasket 2025 - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El escolta de la selección española Darío Brizuela admitió este lunes que están "con ganas" de que empiece ya el Eurobasket y dejó claro que es "muy buena señal" como está viendo a un equipo que no debe olvidar como seña de identidad su "forma de competir" y que tampoco se puede "dejar ningún partido por el camino" para aumentar sus opciones de llegar lo más lejos posible en una cita donde defienden título.

"Estamos con ganas de que llegue el jueves ya. Hoy tocaba entrenamiento, estamos haciendo las cosas bien y la gente está muy concentrada, y si hay mucha alegría y la gente está concentrada, es muy buena señal", advirtió Brizuela a los medios tras el primero entrenamiento del combinado nacional en Limasol, la sede de la primera fase.

El debut será este jueves ante Georgia y el guipuzcoano ve "fundamental empezar bien". "Tal y como es el campeonato, con el formato que tiene, tienes que entrar al primer partido al cien por cien. No te puedes dejar ningún partido, ni un mal momento por el camino, y sabiendo eso, estamos trabajando para ello y yo creo que cuando llegue el jueves estaremos muy bien", remarcó.

En este sentido, el jugador del Barça no da demasiada importancia al 'Power Ranking' de FIBA, una clasificación subjetiva que coloca a la actual campeona en la décima posición del favoritismo a ganar el campeonato. "No sé, hace gracia, pero dio para un minuto, para un meme de 'Twitter'", señaló con una sonrisa.

"El comentario de 2022 (año que ganaron el Eurobasket sin estar entre los favoritos de ese ranking) también fue parecido, pero es que nos da igual. Si nos pusieran undécimos, primeros o quintos, es algo irrelevante para nosotros. No te da victorias, no te da puntos, no te da ventajas, así que ya está. Que nos pongan donde quieran ellos, al final creo que, como dice Sergio (Scariolo) muy bien, la competición te pone en tu sitio y estamos preparados", zanjó.

Brizuela cree que "hay muchas similitudes y muchos mismos jugadores" con la conquista del título de hace tres años, aunque les faltan "gente también importante como Alberto Díaz, Lorenzo Brown". "Pero bueno, tenemos a Santi Aldama también, entonces hay cambios, pero lo que tiene que estar intacto es nuestra forma de competir", afirmó.

El escolta tiene claro que en la preparación "algo que se ha visto" es que aunque no han conseguido "los mejores resultados", con cinco derrotas en los seis amistosos, "la forma de competir y la capacidad de no despegarse en los partidos están ahí". "Creo que a medida que vayamos mejorando, si eso se mantiene intacto, tenemos oportunidades", puntualizó.

Finalmente, no esconde que "sí que pesa" el llegar ya con un número alto de partidos disputados. "No es lo mismo venir al Campeonato de Europa de una temporada de Champions FIBA, que es mucho más corta, que de la Euroliga. Pero las ilusiones están intactas y eso no cambia", expresó el internacional.

"Sí que es verdad que a medida que vas haciendo más temporadas, más partidos, y vas haciendo años, pues te tienes que cuidar más, pero no lo veo como un problema, sino como parte de nuestro trabajo. Tenemos que entrar a jugar muchos partidos ahora, de muchísimo nivel, y voy a intentar pensar que me va a dar más ventaja que no", concluyó el escolta.