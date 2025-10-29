Calathes ficha por el Partizán hasta final de temporada

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El base griego Nick Calathes, de 36 años, se convirtió este miércoles en nuevo jugador del Partizán de Belgrado serbio para el resto de la temporada 2025-2026, tras abandonar el AS Monaco, incorporándose así al que será su quinto club en la Euroliga y volviendo a jugar a las órdenes del técnico Zeljko Obradovic, con quien debutó en el Panathinaikos griego en 2009.

"Conocido por su excepcional visión de juego, instinto defensivo y liderazgo, Calathes aporta al Partizán más de una década de experiencia en la Euroliga. Durante este tiempo, ha forjado una trayectoria histórica", anunció la Euroliga una vez que el club balcánico hizo oficial la llegada del internacional griego, que también ha jugado en el Barça y el Fenerbahce en la máxima competición continental.

Calathes es el máximo asistente (2135) y el jugador con más robos de balón (460) en toda la historia de la Euroliga, además de ser, junto a Mike James, los únicos que han logrado más de 1000 puntos, rebotes y asistencias en su carrera en la máxima competición europea. El griego ganó el título en 2011 con Panathinaikos y alcanzó la 'Final Four' con todos los equipos en los que jugó.

El base llega al equipo serbio para suplir las lesiones de Carlik Jones, que podría estar 3 meses fuera de las canchas por una lesión en el pie, y de Shake Milton, con problemas en el tobillo. De esta manera, se une al pívot angoleño Bruno Fernando, que aterrizó en Partizán el lunes tras desvincularse del Real Madrid.