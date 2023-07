Calderón: "La clave de esta selección ha sido dejar los egos a un lado"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exjugador de baloncesto José Manuel Calderón cree que la clave de la actual selección española, campeona del mundo y de Europa, es la "mezcla" entre veteranía y juventud, así como haber dejado "a un lado los egos" y aceptado los "roles" que el seleccionador, Sergio Scariolo, da a los integrantes de la plantilla, todo ello para "funcionar y ganar", por lo que ve a España "dentro del grupo de los favoritos" para el Mundial.

"España puede mirar de tú a tú a cualquiera, tenemos una combinación buenísima de gente que ya tiene la experiencia de haber estado en esos torneos, con gente nueva que viene con muchas ganas. Y esa es la clave, siempre. Por supuesto que pongo a España en el grupo de los favoritos", analizó Calderón las opciones del conjunto español en el Mundial que se disputa este verano en Japón, Indonesia y Filipinas, en una entrevista a Europa Press durante su campus junto a Drafteados y con Wilson como socio.

El que fuera campeón del mundo en 2006, además de dueño de dos platas y un bronce olímpicos y un oro, dos platas y un bronce continentales, reconoció que puede haber "menos talento" en esta generación, pero resaltó "otras cualidades que igual los otros no tenían". "Es una combinación de muchas cosas. Lo bueno es que el equipo juega bien siempre que está ahí. Esa es la clave y el camino a seguir", analizó.

"La clave para que esta generación haya dominado en los últimos años es esa mezcla, poner los egos al lado como siempre, aceptar los roles que Sergio les da. Esas son las claves para funcionar y ganar", reiteró Calderón, que puso en valor el espíritu de equipo y una "cultura" de trabajo que viene desde las categorías inferiores.

Así, el exjugador defendió que "es muy difícil solo ganar cuando eres adulto". "Normalmente es un trabajo que lleva muchos años", explicó. "Llega después de entrar en esa dinámica, con esas ganas de competir, de representar a España, eso es clave. Es un poco ese gen competidor que yo creo que se ha creado en la Federación", detalló.

"Hay un grupo de gente de unas generaciones muy buenas que vienen con jugadores muy interesantes, con mucho talento y se está trabajando muy bien tanto en los clubes como en la FEB. Esa es la clave. Estoy contento de que vaya saliendo más gente, de que se ganen estos torneos y de que España siga en el mapa", comentó sobre el trabajo con la base, felicitando también a los recientes campeones del mundo en categoría Sub-19.

"NO HAY QUE DARLE IMPORTANCIA A QUE ALGUNOS JÓVENES SE VAYAN A EEUU"

Algunos de esos jugadores que triunfan en categorías inferiores, como Aday Mara, Izan Almansa, Conrad Martínez o Baba Miller, eligen Estados Unidos para desarrollar su carrera profesional, en una especia de 'fuga de talentos'. Sin embargo, Calderón le quita hierro al asunto. "Antes había menos gente que se iba a la NBA, pero ahora es complicado porque ahora ellos también pueden pagar", relató.

"No existe el camino perfecto, cada uno elige el suyo. Hay gente a la que le viene mejor quedarse en España por el tipo de baloncesto y las oportunidades que creen que pueden tener. Y habrá gente que piensa que puede ser mejor para ellos irse allí. Es como nos pasó a nosotros. Hay gente que se fue muy joven, otros no tan jóvenes, otros han salido en el Draft, otros no", agregó.

El exjugador apuntó que "no solo es un problema para España, sino que lo es para todos", pero insistió en que "irte no significa que no vas a volver", porque el baloncesto "da muchas vueltas". "Ojalá todos cumplan su sueño, pero habrá algunos que lleguen a la NBA, otros que no y que después de los estudios decidan volverse con 22 años a España. Siguen siendo jóvenes. Entonces, por eso digo que yo creo que no tenemos que darle demasiada importancia a que algunos se hayan ido", consideró.

Finalmente, Calderón, que disputó 14 temporadas en la NBA siendo el cuarto jugador español en 'mudarse' a Estados Unidos después de Fernando Martín, Pau Gasol y Raül López, sigue ligado a la liga norteamericana, ya que, desde enero de 2022, es asesor en los Cleveland Cavaliers, donde se ve "capaz de seguir ascendiendo".

"Estoy muy contento, son casi dos años trabajando con ellos, formando parte de ese grupo excepcional. Trabajo en la estrategia, en aportar mi granito de arena con jugadores, el futuro, con un montón de cosas. También estoy aprendiendo mucho todas las reglas, que muchas veces como jugador las dejas un poco de lado", indicó.

Calderón fue un apoyo fundamental para Ricky Rubio durante su grave lesión. "Después de casi un año sin jugar, sigue cogiendo ritmo, cada vez mejor. Estará mucho mejor el mes que viene, estamos bastante contentos, con ganas de volver a verle en la pretemporada, después de verle en la selección primero, y luego verle con nuestro equipo, a mejorar lo que se hizo el año pasado", concluyó.