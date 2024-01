Chus Mateo: "El Barça ha entendido mejor el final y ha merecido ganar"

BARCELONA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, manifestó tras la derrota en el Palau Blaugrana ante el Real Madrid se produjo por varios motivos, como el mejor tono físico de los blaugranas o el ambiente de un Palau Blaugrana muy caliente, pero lamentó que los de Roger Grimau entendieran "mejor" el final del choque, en el que se fueron hasta un +12 insalvable para los blancos.

"Disputamos un partido luchado hasta el final por parte de los dos equipos, seguramente hasta el tercer cuarto todo estaba muy, muy igual. En el último cuarto el Barcelona ha sabido sacar mayor partido del físico. Creo que han sido capaces de anticiparnos, cambiarnos, de aguantar muchos unos contra unos y han entendido mejor que nosotros un poco el final", señaló en rueda de prensa.

"Creo que han merecido ganar y hay que dar la enhorabuena al Barcelona por la victoria, sin duda ninguna. Y nosotros a pensar qué podemos mejorar, estamos haciendo un buen trabajo e igual que cuando ganamos tratamos de pasar página pronto, pues hoy trataremos de hacer lo mismo reflexionar sobre quién podemos mejorar", apuntó el técnico blanco.

Para Chus Mateo, los cambios realizados por Grimau para dar altura a su equipo le funcionaron. "El Barça ha querido jugar con un equipo más alto, haciendo cambios constantes, anticipando. No sé si te diste cuenta del detalle. Ellos sacaron a Kalinic al '2', sacaron a Parker al '3' durante mucho tiempo, trataron de subir los centímetros, de mejorar su físico. Si ese detalle te parece que es baladí, pues a mí no me lo parece. Me parece que ellos se anticiparon muy bien", comentó.

"Hicieron un grandísimo trabajo de cambios en un grandísimo trabajo de anticipación y eso nos sacó bastante del partido. Creo que fue un buen planteamiento del entrenador contrario y nos sacó mucho del juego. Muchas veces pasa, hay momentos donde uno no mete tantas canastas, hay minutos donde donde un equipo se atora y otro defiende mejor", manifestó.

"Sin duda, es muy difícil ganar en el Palau, ¿no? Solamente un equipo de Euroliga ha sido capaz de batir aquí al Barcelona. El Barcelona lleva mucho tiempo ganando en casa y hoy, evidentemente, ese ímpetu y ese esfuerzo, que seguramente la necesidad también llevaba al Barcelona a hacer un esfuerzo mayor, era un partido importante para el Barcelona", recordó.

En este sentido, señaló que el mal momento del Barça pudo hacer que esta noche se crecieran. ""Por cómo venía, que venía con alguna duda y han sido capaces de disiparla, como digo, con el físico... El ímpetu del Barcelona hoy, el físico y por supuesto el Palau han sido importantes para que ellos mantuvieran la fe hasta el final, el último cuarto ha sido el definitivo", lamentó.

No obstante, Mateo sigue tranquilo en esta Euroliga que siguen liderando. "No para esto, estamos posicionándonos, tratando de posicionarnos en la tabla para estar lo más arriba posible al final y bueno, ese es un poco el camino, el camino ha de ser el ir partido a partido, en este sentido no tenemos que focalizar más allá ni en el pasado ni en el futuro muy lejano, en el futuro directamente inmediato", concluyó.