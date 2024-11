Chus Mateo: "Ni el Barça ni nosotros estamos satisfechos al cien por cien con nuestro rendimiento"

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, aseguró este miércoles que ganar en el Palau Blaugrana al Barça en esta jornada de la Euroliga supondría "un punto de partida" para intentar dar la vuelta a la mala racha del equipo a domicilio, y dejó claro que se medirán dos equipos que "quieren mejorar" y que no están "satisfechos al cien por cien con su rendimiento" de la actualidad.

"Sería un buen punto de partida, pero nosotros independientemente de lo que vaya a suceder en el Palau, ganar o perder, tenemos que seguir haciendo el trabajo. Nos gustaría que así fuera y que pudiéramos iniciar con una victoria en el Palau una serie de victorias fuera de casa", afirmó Mateo en la previa del Clásico este jueves.

El preparador madridista manifestó que este partido es "algo especial y bonito" porque les motiva y que tiene que "ayudar a crecer porque llega en el momento oportuno". "Tenemos que intentar no obsesionarnos con una situación que se viene repitiendo. Habría que matizar cada partido, algunos con una historia parecida y otros no, pero creo que trabajando vamos a estar cada vez más cerca de eso que se nos viene resistiendo", reconoció.

El equipo madridista no ha logrado ninguna victoria a domicilio en la competición europea en lo que va de temporada, un dato que su técnico espera que no genere "presión excesiva o ansiedad". "Tenemos que intentar no volvernos demasiado locos, hacer nuestro trabajo en el día a día y sumando victorias, sea en casa o fuera, y estar preparados para lo que viene en el tramo final y afrontarlo con características que podamos cumplir", destacó.

"Creo que no hemos hecho buenos partidos. Tenemos que ser un poco más disciplinados cuando jugamos fuera de casa, a la hora de ser rigurosos en lo que jugamos, en lo que mandamos, en cómo ejecutamos, en controlar las pérdidas, en no hacer errores tontos. Tenemos que ser más cautos en nuestro juego. A lo mejor no tenemos el equipo tan alegre y tan vistoso que podíamos tener el año pasado, donde había cosas que fluían por sí solas. Ahora, igual, tenemos que ser un poco más disciplinados y más rígidos a la hora de alabar", aseveró.

Para el partido de este jueves contará con los 13 jugadores del primer equipo, una situación "idílica" después de sanciones y lesiones, y tras la vuelta de Usman Garuba. "Tenemos trece tíos que ahora están entrenando con calidad. Hemos tenido tres días de entrenamiento extraordinarios y vamos a estar compitiendo pase lo que pase", declaró.

Sobre Garuba, de todos modos, puntualizó que "lo más normal es que no esté" en este Clásico por su largo tiempo "parado" y porque "necesita entrenar con los compañeros". "Está mejorando también físicamente y poco a poco irá cogiendo ritmo. Creo que tenemos que darle un margen también para que él se vaya haciendo las cosas nuevas. Lleva bastante tiempo sin entrar en la dinámica del día a día y necesitamos días para que luego podamos meterle en partidos con garantía", confirmó.

El base Andrés Feliz, que ha regresado hace poco de una lesión en el pie, también "necesita recuperar su ritmo y tiempo y paciencia" porque Mateo sabe lo que aporta al equipo, mientras que celebró que tanto Dzanan Musa como Mario Hezonja hayan tenido "una muy buena actuación con sus selecciones" a las que ayudaron en sus segundos partidos de esta 'ventana FIBA'.

"AL BARÇA SE LE VE MUY FLUIDO EN ATAQUE"

"Dzanan venía muy contento porque le ha 'mojado la oreja' a su amigo y ambos se han entrenado desde el martes a buen nivel. Musa sigue algo renqueante del tobillo, una lesión de la que poco a poco se va a recuperar. También ha hecho un esfuerzo por volver un poco antes, porque esperábamos más tiempo de recuperación, y no es nada importante, nada que le impida estar al cien por cien", opinó sobre el alero bosnio.

Del Barça, prefirió no "opinar de las sensaciones de otros", aunque admitió que "es un gran equipo independientemente de quién lo entrene y de qué jugadores estén en su plantilla". "Siempre será un club que esté en las primeras posiciones en la Liga Endesa y en la Euroliga. Tiene igualmente una gran exigencia con jugadores de muchísima talla y con mucho orgullo. En ataque se les ve muy fluidos, es una de sus virtudes, un equipo que tira extraordinariamente bien de fuera, y sus pívots conocen bien su papel. Han armado un bloque francamente bueno con jugadores de mucho nivel", detalló.

"Las lesiones les han afectado, pero los equipo debemos lidiar con eso. Será un partido de dos equipos que quieren mejorar, porque, seguramente, ninguno de los dos estamos cien por cien satisfechos de nuestro rendimiento. No me puedo meter en la cabeza de Joan (Peñarroya), él tendrá sus problemas y yo los míos, que son muchos e intento atajarlos poco a poco. Soy muy optimista: todo irá a mejor", concluyó.