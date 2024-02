Chus Mateo: "El esfuerzo y jugar juntos me vuelve loco"

MÁLAGA, 17 Feb. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Rodrigo Trascasa) -

El entrenador del Real Madrid, Chus Mateo, se mostró muy contento por llegar a la final de Copa del Rey 2024, con una actuación "coral" en la que disfrutó una vez más del "esfuerzo" y el "jugar juntos" de su equipo, minimizando al Valencia Basket (95-76).

"Hemos hecho un partido muy serio, defensivamente hemos estado bien. Los únicos problemas que hemos encontrado ha sido cuando Davies ha tirado de tres. Hemos preferido no perder la paciencia, mantener el plan de partido", dijo este sábado en rueda de prensa.

"Hemos hecho un buen trabajo en el rebote. No es fácil llegar a la final de Copa y estoy contento. Hemos hecho un buen partido, mejor que el primer día. El esfuerzo de los jugadores y jugar juntos me vuelve loco, me agrada", añadió desde el Martín Carpena.

El preparador de los blancos destacó la actuación de un Madrid que mejoró con respecto al jueves contra el UCAM Murcia. "Hemos tenido mejor juego coral. Cometimos algunos errores de bulto contra el Murcia y hoy hemos estado bastante más serenos, controlando mejor el ritmo del partido y el rebote. Hoy hemos sido capaces de dar el máximo en todo momento pero la Copa es un poco traicionera", dijo.

"Ya llegar a la final es un logro y hoy hemos sido capaces de defender muy bien. El talento no gana partidos, es el esfuerzo, la fuerza del grupo y dejarse el pellejo. Tengo jugadores que entienden lo que es jugar una Copa del Rey, tener jugadores como los que tengo me quita de muchos problemas y ayuda mucho", añadió.

Por otro lado, Mateo fue preguntado por un Edy Tavares que sigue sin recuperar su mejor versión tras lesión. "Estamos intentado buscarle para que coja sensaciones. Le hemos dado algo más de juego de inicio, hemos metido en faltas a Davies, hemos jugado más con él. Ha estado un mes parado, empieza a encontrar el ritmo y va a hacer seguramente una gran final", afirmó.

Además, el técnico del Madrid confesó que el objetivo es ganar la Copa, que se resiste a los blancos desde 2020, aprovechando si es posible la buena dinámica alcanzada. "Espero que mantengamos el nivel. Mi prioridad es ganar por un punto aunque fuera jugando mal, si encima conseguimos jugar bien, mejor", terminó.