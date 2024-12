Chus Mateo: "Hay que ver en qué estamos fallando y reaccionar porque el tiempo va pasando"

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, reconoció que "la defensa" del Fenerabahce a partir del segundo cuarto de la derrota en la Euroliga en el WiZink Center de este jueves les hizo "mucho daño" y provocó que el ataque no fuese "fluido", y apeló a buscar soluciones a nivel ofensivo y a dar "un gran paso defensivamente" para salir de una situación para la que necesitan estar "juntos" y "reaccionar porque el tiempo va pasando" y no encuentran su mejor baloncesto.

"Hemos empezado el partido en la línea que hubiéramos deseado que continuara, pero la defensa de Fenerbahce nos ha hecho mucho daño cuando ha empezado a cambiar y no hemos sido capaces de leerlo con clarividencia y eso ha hecho que el ataque no sea fluido", detalló Chus Mateo en rueda de prensa.

Y eso fue "el mayor problema" para el técnico madridista, que vio un ataque "absolutamente estático", aunque no escondió que a nivel defensivo tampoco hicieron "una gran defensa". "Tenemos la sensación de que la fluidez del año pasado no está siendo la misma y eso repercute en la capacidad de generar puntos, juego y obviamente en la defensa", advirtió.

En este sentido, el madrileño cree que una de las causas de esta menor frescura ofensivo es que el equipo no tiene "el momento de forma de algunos jugadores que entraban en la 'pintura' como el año pasado". "La generación de juego se produce desde la penetración, los cortes o el uno contra uno. Estamos buscando la forma para generar juego y tenemos que darle vueltas, pero es importante que demos un paso grande defensivamente", recalcó.

"Hemos tenido muy malos momentos en otra ocasiones y hemos salido adelante juntos. Tenemos que ser lo suficientemente maduros para afrontar una situación que no está siendo la mejor. No estamos contentos con nuestro rendimiento y nuestro juego, hay que ver en qué estamos fallando y reaccionar porque el tiempo va pasando y no somos capaces de jugar cómo nos gustaría", sentenció Mateo.