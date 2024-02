Chus Mateo: "Jugar bien son muchas cosas, no sólo anotar"

MADRID, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, recordó que "lo prioritario es ganar" y que para eso ayuda el buen juego, algo que requiere en su opinión "muchas cosas" y no únicamente meter puntos, mientras que celebró la vuelta de Walter Tavares y Sergio Llull para la visita de este jueves en la Euroliga al EA7 Emporio Armani Milán frente al que espera que sigan siendo "un equipo concentrado y que quiere hacer las cosas bien".

"Lo prioritario es ganar. Para mí, hay una máxima en baloncesto y es que cuanto mejor juegas, más probabilidades tienes de ganar, pero jugar bien son muchas cosas, no sólo anotar, y es importante que todos se sientan útiles", señaló Mateo en rueda de prensa recogida por la web del club.

El técnico madridista se mostró "contento" por comprobar que "la gente se divierte" con el juego de su equipo e insistió en que "la fuerza del grupo tiene que ser lo más importante". "Nadie por sí mismo va a hacer jugar bien al Real Madrid, hay que intentar jugar bien como bloque, es uno de los objetivos", apuntó.

"No queremos distraernos y, aunque llevamos un buen trabajo hecho, todavía no está conseguido el objetivo que queremos. Hay que seguir consiguiendo cosas y eso es dar pasos adelante, pero no dar un salto, es lo que nos tiene que marcar el camino. El horizonte cercano está en la Copa del Rey y lo tenemos presente", añadió el madrileño de cara a jugarse un título la semana que viene.

Chus Mateo confirmó la buena noticia de volver a contar con Walter Tavares y Sergio Llull, que viajarán a Milán para medirse al Armani italiano. "Han hecho un buen trabajo de recuperación. Tavares está bien, lleva un tiempo entrenando con el grupo y vamos a tratar de darle minutos porque ha trabajado muy bien físicamente. Tendremos que tenerle en campo un tiempo y procuraremos darle minutos poco a poco sin perder los del resto, pero es prioritario que tanto él como Llull vayan cogiendo ritmo", recalcó.

"Espero que seamos un equipo concentrado, que quiere seguir haciendo bien las cosas y competir en todos los partidos de Euroliga. Nos vamos a encontrar a un rival como el Armani Milán que lucha por entrar en el 'Play-In. Nuestra motivación no está tanto en quién tenemos enfrente sino el querer hacer bien el trabajo. Intentamos ser competitivos en todos los partidos y llevamos ya 48 y sólo hemos perdido seis, eso requiere mucha concentración", sentenció el entrenador del Real Madrid.