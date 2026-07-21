Chus Mateo ofrece este miércoles la lista de la selección para la 'ventana' de agosto

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, en una entrevista a Europa Press en la Caja Mágica. - Angel Perez Meca / AFP7 / Europa Press

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional masculino de baloncesto, Chus Mateo, comparece en la sede de Iberia en Madrid este miércoles para dar a conocer la lista de jugadores convocados para disputar los dos próximos partidos de clasificación al Mundial de 2027 que se disputará en Catar.

Chus Mateo anuncia este miércoles la convocatoria para disputar los dos próximos partidos de clasificación para la Copa del Mundo de 2027. El acto, que contará con la presencia de la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, tendrá lugar a las 12.00 horas en la sede de Iberia en Madrid.

La selección terminó como líder y con un balance de 5-1 la primera fase de la clasificación y ahora afronta el segundo grupo de las 'ventanas', en el que se enfrentará a Portugal, Grecia y Montenegro. Ahora, jugará contra Portugal el viernes 28 de agosto en el Príncipe Felipe de Zaragoza y tres días después, el lunes 31, se medirá a Grecia en el país heleno.