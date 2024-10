Chus Mateo: "En mi primer año se dijeron muchas cosas y fuimos campeones, hay que tener paciencia"

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, pidió este miércoles "paciencia" y "tranquilidad" tras el inicio negativo del equipo esta temporada, y recordó que en su "primer año" al frente del banquillo "se dijeron muchas cosas" y fueron campeones de Euroliga, por lo que deben ponerse "el mono de trabajo" y "ver las cosas con perspectiva".

"Es deporte y tenemos que asumirlo (dos derrotas seguidas). Puede pasar, es normal, sobre todo, en esta situación en la que estamos empezando a conocernos. No es muy común, es una mala costumbre no empezar tan bien como solemos, pero no hay que llevarse las manos a la cabeza por el momento", analizó Mateo en la rueda de prensa previa al estreno del Real Madrid en Euroliga de este jueves ante el Bayern en Múnich.

El técnico madrileño, después de perder de manera consecutiva la final de la Supercopa de España y la primera jornada de la Liga Endesa, advirtió que tienen que "tener paciencia" y ponerse "el mono de trabajo", para durante el año estar "en disposición de disputar los títulos". "Si se hubiera acabado la Liga el otro día, estaríamos tristes, pero tenemos que separar las urgencias de la jornada uno para trabajar con tranquilidad", expresó.

"Mi primer año aquí se dijeron muchas cosas y nosotros trabajábamos, y fuimos campeones de Euroliga. Hay que tener paciencia. Los años aquí me han enseñado que hay que ver las cosas con perspectiva, y hacerlas con tranquilidad y paciencia, sin hacer mucho caso a lo que hay fuera. Nosotros vamos a trabajar unidos y sin fisuras", manifestó Mateo sobre la situación del equipo.

Y para ello, el entrenador intenta "remar a favor de corriente", temiendo que "la impaciencia interna pueda afectar, en le hecho de que los jugadores quieran jugar bien de la noche a la mañana". "Yo intento quitarles presión, pero son buenos jugadores y van a hacerlo bien", auguró.

"Estamos echando a andar. Perdimos la Supercopa y la primera jornada de Liga, pero tenemos que hacer un trabajo para estar preparados en los momentos importantes. Ir sumando poco a poco, día a día. Es una carrera de fondo", agregó sobre el futuro a corto-medio plazo del equipo.

Mateo cuenta, de momento, con 13 piezas en su plantilla para una temporada con un calendario exigente que podría irse a 90 partidos, aunque no avanzó si habrá novedades. "Tenemos que ponernos a trabajar y ver si necesitamos algo, es posible que sí por la exigencia del calendario", dijo.

"Con los buenos que tengo echamos a andar, a empezar a funcionar, ya identificaremos la posición, en qué momento. Tenemos que aparcar eso y penar solamente en el partido de mañana", añadió sobre incorporaciones, dando importancia al duelo ante el Bayern.

Precisamente, Mateo aseguró que "no hay ningún debate" sobre la salida de Xavier Rathan-Mayes. "Este jugador es nuestro y es el mejor que puede haber. Me gustaría que la gente que intenta hacer daño tuviera un poco de cuidado. Los 13 que tengo son buenos jugadores y lo van a hacer bien, lo vamos a intentar. No soy futurólogo", aseveró.

Y esa poca rotación le obliga a tener "mucho cuidado" con el reparto de minutos, aunque las circunstancias ante Coruña "fueron las que fueron". "Mi intención no es que Tavares juegue todos los días 30 minutos, para eso tengo que tener a la gente preparada, y algunos todavía no lo están", lamentó.

Además, destacó el "esfuerzo" de Andrés Feliz y Rathan-Mayes, aunque recordó que "nunca se sabe el tiempo que necesita un jugador para adaptarse a un equipo". "Están haciendo lo que deben, esforzándose por conocer al equipo. Son muy buenos jugadores, igual que el resto de incorporaciones. Hay que darles el tiempo necesario, todo tiene un proceso. Los míos son los mejores siempre, también ahora que no están dando un rendimiento extraordinario", comentó.

Además, avanzó que Mario Hezonja puede ser baja en Múnich por paternidad, después de pasar la semana pasada "un episodio vírico" que le hizo perder peso y tener "fiebres altas". "Es un jugador polivalente, nosotros le pondremos en la posición que necesite su equipo, no en la que más me guste a mí. A mí me gusta que juegue para el Madrid y que sea capaz de anotar puntos. Estoy encantado de que esté con nosotros, es lo que realmente me importa", agregó.

Y aseguró que hay "incertidumbre cero" con Hugo González, joven jugador que, tras no disputar ni un minuto en la final de la Supercopa y la primera jornada de Liga, "tendrá sus momentos". "Tengo muchas esperanzas depositadas en un buenísimo jugador del baloncesto nacional, deseo y espero que espere su momento. Está entrenando increíble, más pronto que tarde tendrá sus minutos", afirmó.

"La marcha de Rudy, Chacho y Causeur es ley de vida, los vamos a echar de menos. Yabusele, Poirier y Alocén eran jugadores con mucho recorrido todavía, pero decidieron buscar libremente otras opciones. Yo les agradezco su tiempo aquí. Ahora es borrón y cuenta nueva. Eran seis jugadores importantes, y ahora se trata de construir, poco a poco, no podemos empezar la casa por el tejado. La paciencia la trataremos de ir ganando mientras nos pilla trabajando, ganar mientras trabajamos", concluyó.