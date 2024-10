Chus Mateo: "Si no sumas, hay cierto estado de ansiedad y te puede llevar al error"

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid de baloncesto, Chus Mateo, reconoció que "sólo" piensa en el siguiente partido, la visita este jueves del Estrella Roja en la Euroliga, y que "no" se fija en que si pueden ganar "tres partidos seguidos" por primera vez en esta temporada, aunque no esconde que las victorias ayudan a no caer "en cierto estado de ansiedad".

"No me fijo en si podemos ganar tres partidos seguidos. Sólo pienso en el siguiente partido y tenemos que sacarlo. El año pasado llevábamos 19 ganados seguidos, y ahora hemos ganado a Panathinaikos y Girona y ya está. Te quita el foco pensar en lo que llevas y en lo que está por venir, toca éste y vamos a por ello", declaró Mateo en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web del club.

En este sentido, manifestó que ganar partidos "ayuda a construir" porque "si no sumas, hay cierto estado de ansiedad y puede llevarte a error". "Tenemos que evitarlo jugando y haciéndolo como en los últimos días, jugada a jugada, no querer correr antes de andar, y a veces no lo hemos leído bien. Esa ansiedad y paciencia hay que saber llevarla", recalcó.

El siguiente paso será este jueves en el WiZink Center ante el Estrella Roja, un rival del que el entrenador madridista destacó los "buenos jugadores" con los que cuenta y que están dirigidos por un "buen entrenador" como Ioannis Sfairopoulos. "No me ha sorprendido su arranque por la calidad de sus jugadores y porque es un equipo físico, que defiende muy bien y que tiene puntos. Está muy bien hecho", aseguró sobre un rival que se plantará en la capital con un balance de 3-1.

El técnico del conjunto blanco no quiso entrar a valorar si la visita del equipo serbio llega en "un buen momento o no" porque el calendario "es el que es" por lo que "simplemente" tienen que cumplir el calendario. "Nos va a tocar jugar contra todos y la exigencia es máxima", admitió.

"Tenemos que estar alerta con el rival que nos pueda tocar. En este caso, es un equipo que está arriba en la clasificación por méritos propios, porque ha competido muy bien en estas jornadas y ha sido muy difícil de batir. Sólo ha perdido un partido en la prórroga (ante el Barça)", manifestó.

Con respecto a las lesiones, Mateo aseguró que el alero bosnio Dzanan Musa salió "dolorido" del partido del domingo ante el Bàsquet Girona al torcerse el tobillo y pese a que el martes entrenó, sí lo hizo este miércoles y está "bien" para este duelo.

"Las dos lesiones que tenemos son distintas y a ver cuándo podemos tener la certeza de que Garuba pueda volver a formar parte de los entrenamientos, pero no tenemos prisa y queremos que se recupere del todo. La de Feliz es un poco más de larga duración, esperamos verle pronto y tenerle lo antes posible. Tenemos que hacer un trabajo de prevención bueno. Los que tengo son los mejores y vamos a tratar de hacerlo bien", dijo el entrenador madridista.

Finalmente, ante la posibilidad de reforzar la plantilla, el técnico del Real Madrid aseguró que en ningún momento quiso decir que fuese "corta", sino que tienen que deben "estar atentos" por si es "conveniente" reforzarse. "Lo que me toca es pensar en lo que tengo y no puedo anticipar y prever si vendrá alguien. Para mañana podemos estar perfectamente y veremos qué pasa en un futuro", sentenció.