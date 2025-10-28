El Circuito 3x3 CaixaBank se consolida en 2025 como referente del baloncesto urbano, inclusivo y solidario

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Circuito 3x3 CaixaBank, organizado por la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank, cerró la temporada 2025 con un nuevo éxito de participación, expandiendo el baloncesto urbano e inclusivo bajo su lema de 'Cancha para todxs', recorriendo un total de nueve ciudades en su decimotercera edición.

Sevilla fue la ciudad elegida para cerrar la temporada y celebrar la gran fiesta final del circuito, que arrancó en el mes de mayo en Almería y ha recorrido un total de nueve ciudades este año. Así, el Circuito 3x3 CaixaBank 2025 ha pasado por Almería, Santiago de Compostela, Cartagena, Pamplona, Santander, Plasencia, Toledo, Tenerife y Sevilla sumando un total de 3.856 jugadores y jugadoras, 894 equipos participantes, 1.617 partidos disputados y más de 45.000 visitantes.

Por segundo año consecutivo, los jugadores y visitantes del circuito han anotado más de 1.000 Triples Solidarios en cada una de las ciudades del circuito gracias a la iniciativa #MárcateUnTripleSolidario, con la que se han recaudado fondos a favor de asociaciones y entidades sociales con proyectos solidarios.

Un factor solidario que, este año, ha ido acompañado de la inclusión, llevando a cabo diferentes activaciones pensadas para acercar la práctica deportiva a todas las personas, sin importar la edad, sexo o condición física.

Con todo ello, la decimotercera edición del circuito ha alcanzado las 143 paradas itinerantes desde que arrancó en 2012. Sumando los datos de participación desde su primera edición, el Circuito 3x3 CaixaBank ha alcanzado este año unos registros totales que ya rozan los 64.000 participantes y superan los 475.000 visitantes acumulados.

Además de estrenar imagen y nomenclatura en la temporada 2025, el Circuito también inauguró su nuevo lema de 'Cancha para todxs'. Un paraguas bajo el que CaixaBank ha querido profundizar en la idea principal del circuito: impulsar la práctica deportiva sin importar edad, género o condición física.

'Cancha para todxs' ha reflejado, parada a parada, cómo el deporte es capaz de difundir valores tan importantes como la igualdad, el respeto, la empatía o el trabajo en equipo. Y en el circuito ha quedado reflejado con las diferentes actividades propuestas más allá del baloncesto, como iniciativas dirigidas a los más mayores, juegos y actividades en las pistas para las familias, jóvenes y visitantes locales, Voluntarios FEB CaixaBank y empleados de la entidad.

En la misma línea de inclusión se promovió, por cuarto año consecutivo, un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR). Y es que CaixaBank es patrocinador oficial de esta modalidad de baloncesto a través de la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Física (FEDDF). Durante la temporada 2025, el circuito ha congregado a más de 20 equipos y 90 jugadores que han superado los 30 partidos de BSR 3x3.

La promoción del baloncesto femenino ha vuelto a ser un pilar fundamental de la temporada del circuito, que ha mantenido su colaboración con el programa Universo Mujer Baloncesto, que impulsa la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

Gracias a la Pista Universo Mujer, una cancha exclusiva para la disputa de las finales femeninas, junto con el trabajo por la visibilidad del baloncesto femenino en cada evento, han conseguido incrementar la participación femenina, que este año se ha mantenido en el 37% del total, con más de 1.400 chicas inscritas entre todas las categorías. Aunque en varias de las citas de la temporada, como Pamplona y Almería, las inscripciones femeninas han superado el 40%.

Asimismo, el Circuito 3x3 CaixaBank ha contado con el apoyo de embajadores de la talla de Fernando Romay, Javier Beirán, Belén Arrojo, Luci Pascua, Laura Herrera, Carlos Jiménez y Raúl Pérez. Un elenco de jugadores y exjugadores internacionales que estuvieron presentes en algunas de las paradas del circuito para compartir su experiencia con el público y los participantes.