Derrick Rose anuncia su retirada

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El base estadounidense Derrick Rose ha anunciado este jueves que se retira del baloncesto profesional a sus 35 años Y tras 15 temporadas en la NBA en las que consiguió un trofeo de 'MVP' y participó tres veces en el All-Star de la NBA.

Rose, que fue elegido número 1 del 'draft' de la NBA en 2008 por Chicago Bulls, pone fin a una carrera tras 15 temporadas en la considerada mejor liga de baloncesto del mundo. En ellas, ha defendido las camisetas de Chicago Bulls, New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons y Memphis Grizzlies.

El jugador nacido en Illinois se hizo con el trofeo MVP de la temporada en la 2010-11 con Chicago Bulls, promediando 25 puntos, 7,7 asistencias y 4,1 rebotes por partido. Además, Rose fue tres veces All-Star, elegido 'Rookie' de la 2008-2009 y dos veces campeón del mundo con Estados Unidos.

Todo ello en una carrera marcada por los problemas físicos, sobre todo a raíz de una grave lesión de rodilla durante el primer partido de la primera ronda de los 'Playoffs' de 2012 ante Philadelphia, en el que se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y que le hizo perderse toda la temporada siguiente.

Posteriormente, en noviembre de 2013 se fracturó el menisco de su rodilla derecha, una lesión que le tuvo apartado el resto de la campaña, y desde entonces ya no volvió a ser el mismo jugador explosivo y talentoso, con muchos problemas en los tobillos y un nuevo percance en una rodilla.

Un Derrick Rose que ha querido despedirse del baloncesto con una emotiva carta publicada en cuenta de 'Instagram', en la que se ha referido al juego como su "primer amor". "Me recordaste que siempre podía confiar en ti, que en cada momento de duda, me mostrarías de lo que soy capaz. Me enseñaste que cada derrota era una lección y que cada victoria era una razón para estar agradecido", expresó.

"Me diste un regalo, nuestro tiempo juntos, uno que apreciaré por el resto de mis días. Me dijiste que está bien decir adiós, asegurándome que siempre serás parte de mí, sin importar a dónde me lleve la vida", concluye el texto publicado por 'D-Rose'.