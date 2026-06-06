Dubljevic, DJ Stephens y Koumadje se van del Casademont Zaragoza

Archivo - Bojan Dubljevic, en un partido con el Casademont Zaragoza. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Casademont Zaragoza ha anunciado este sábado en su página web que el pívot montenegrino Bojan Dubljevic, el alero estadounidense D.J. Stephens y el pívot chadiano Christ Koumadje "no continuarán formando parte de la disciplina del club la próxima temporada".

"Dubljevic ha disputado dos temporadas con el Casademont Zaragoza. En la Liga Endesa 2024-25 promedió 10,5 puntos, 4,7 rebotes y 14,4 de valoración en 26 partidos, mientras que en la temporada 2025-26 firmó 7 puntos, 6,3 rebotes, 10,8 de valoración y 20,4 minutos en 29 encuentros", resumió la entidad maña en su comunicado.

"Stephens ha jugado una temporada con el Casademont Zaragoza. El alero estadounidense ha disputado 22 partidos en Liga Endesa, con unos promedios de 4,8 puntos, 2,2 rebotes, 4,8 de valoración y 15,1 minutos por encuentro", indicó la misma nota de prensa.

Por último, subrayó que Koumadje se incorporó al equipo aragonés "con la temporada en curso". "El pívot chadiano, de 2,24 metros, ha disputado 18 partidos, con unos promedios de 3,8 puntos, 2,7 rebotes, 3,7 de valoración y 10,8 minutos por encuentro", señaló al respecto.

"El club agradece a los tres jugadores su trabajo durante su etapa en Zaragoza y les desea suerte en sus próximos retos profesionales", zanjó el comunicado de un Basket Zaragoza que evitó descender a Primera FEB con un triple sobre la bocina en la 34ª y última jornada de liga regular.