Eli Ndiaye jugará cedido esta temporada en el Asisa Joventut

Archivo - El ala-pívot Eli John Ndiaye disputando en su etapa con el Real Madrid un encuentro ante Unicaja.- Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El hispano-senegalés Eli John Ndiaye, ala-pívot de 22 años y 2,04 metros de altura, reforzará el juego interior del Joventut Badalona como cedido durante la campaña 2026-27 tras el acuerdo anunciado este viernes entre la entidad catalana y su club de pertenencia, el Real Madrid.

"El Asisa Joventut y el Real Madrid han llegado a un acuerdo para la cesión de Eli John Ndiaye, que se convertirá en nuevo jugador verdinegro hasta final de temporada. Ndiaye llega a Badalona con el objetivo de reforzar el juego interior y aportar energía, intensidad y versatilidad al conjunto dirigido por Dani Miret", expresó la 'Penya' en una nota.

Nacido el 26 de junio de 2004 en Guediawaye (Senegal), dará al equipo badalonés "capacidad atlética", además de "movilidad" y "su potencial" en los dos lados de la pista, junto a "poderío físico e intensidad en el juego".

"Su capacidad para correr la pista, defender distintos tipos de jugadores y luchar por el rebote le convierten en un perfil especialmente valioso. En ataque, su movilidad y agilidad permite que corra muy bien la pista, además de poder jugar cerca de la canasta y con capacidad para anotar de tres puntos", añadió el comunicado de prensa.

Ndiaye era "uno de los jugadores con mayor proyección" de la academia del Real Madrid, donde se convirtió en campeón de Europa júnior y MVP de la competición. Luego dio el salto al primer equipo, con el que ganó una Euroliga, tres Ligas ACB, una Copa del Rey y tres Supercopas Endesa.

Después pasó por Estados Unidos, donde militó el curso pasado en los College Park Skyhawks en la G-League, equipo afiliado de los Atlanta Hawks de la NBA; ahí promedió 8,1 puntos y 6,9 rebotes por partido.

"Este verano, Ndiaye ha vuelto a firmar con el Real Madrid, y esta temporada 2026-27 la jugará cedido en el Asisa Joventut, donde llega con un bagaje importante y con ganas de seguir creciendo en la élite de la ACB", reiteró finalmente el club de Badalona en su texto de prensa.