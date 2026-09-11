Erreà suministrará la equipación técnica oficial del 'staff' de la ACB. - ACB

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La empresa italiana Erreà Sport, especializada en ropa deportiva, se ha convertido en proveedor técnico oficial de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) gracias a "un acuerdo plurianual" para suministrar la equipación del 'staff', amén de "apoyar las actividades de 'merchandising' y los grandes eventos institucionales del baloncesto español".

Así lo indicó este viernes la ACB en una nota de prensa. "Erreà lleva a las pistas de la Liga Endesa aquello que siempre la ha distinguido: producción directa, casi 40 años de experiencia en el 'teamwear' y una presencia que actualmente llega a más de 80 países", agregó la nota.

Este acuerdo, según el mismo comunicado, "se suma al crecimiento de Erreà en el panorama internacional del baloncesto" tras sus recientes alianzas con la Serie A italiana (LBA) y con la Liga Polaca de Baloncesto (PLK), ésta última concretada el pasado mes de febrero.

"Unirse a la Liga Endesa como proveedor es un motivo de gran orgullo y un paso fundamental dentro de nuestra estrategia de expansión global", declaró Angelo Gandolfi, presidente de Erreà. "Ponemos a disposición de la ACB nuestra experiencia, la flexibilidad de nuestra cadena de producción y la innovación de nuestros tejidos", añadió Gandolfi.

La colaboración se estrenará oficialmente en la Supercopa Endesa 2026, prevista del 19 al 20 de septiembre en Badalona para poner en liza el primer título del curso, y seguirá en febrero de 2027 con la Copa del Rey, uno de los grandes eventos del calendario del baloncesto español.