La española Ariadna Chueca arbitrará en la Copa Mundial Femenina de Berlín

Ariadna Chueca arbitrará en la Copa Mundial Femenina de la FIBA 2026. - FIBA

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La española Ariadna Chueca ha sido seleccionada por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) junto a otros 27 árbitros y árbitras de todo el mundo para oficiar partidos durante la próxima Copa Mundial Femenina 2026, que se disputará del 4 al 13 de septiembre en Berlín (Alemania).

"Tras un riguroso programa de preparación y selección, los criterios se basaron en indicadores de desempeño recientes. Estos abarcaron áreas clave como la visión táctica, el proceso de toma de decisiones, el trabajo en equipo, la colaboración y la resiliencia mental", informó la FIBA este jueves con un comunicado de prensa en su página web.

"El grupo cuenta con una amplia experiencia. 27 de los árbitros participaron en las Copas Continentales el año pasado, mientras que 14 de los árbitros designados fueron seleccionados para los Juegos Olímpicos de París 2024. Los 28 árbitros han oficiado en una Copa Mundial, ya sea a nivel sénior o juvenil", detalló la FIBA en su nota.

"En el evento participarán ocho árbitras", destacó el comunicado y siendo Chueca una de ellas, "mientras que un total de 11 árbitros debutarán en una Copa Mundial de la FIBA". "La edad promedio es de 37 años, con más de 10 años de experiencia en la FIBA", añadió el texto.

Carl Jungebrand, jefe de arbitraje de la FIBA, dijo que "el proceso de selección y preparación" empezó "a finales de 2025" y que desde entonces habían "estado supervisando" todo "de cerca". "Uno de nuestros criterios clave en la selección ha sido centrarnos en el máximo rendimiento actual. Esto es sumamente importante para nosotros, a fin de proporcionar los mejores árbitros disponibles", zanjó Jungebrand.