La Euroliga cambia su normativa para reprogramar los partidos cancelados por culpa del coronavirus

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Euroliga ha anunciado este miércoles un cambio en su Reglamento Especial, introducido a raíz de la pandemia, que permitirá reprogramar los partidos cancelados por la 'regla de los ocho jugadores' y que tendrá efecto retroactivo.

El artículo 6 de dicha normativa establecía que si un equipo no lograba reunir a ocho jugadores sanos en su plantilla para disputar un partido, automáticamente perdería dicho encuentro por un marcador de 20-0.

El Zenit y el Asvel Villerbaune, muy afectados por el coronavirus, eran las primeras víctimas. Al equipo ruso se le habían dado por perdidos sus duelos de esta semana ante Baskonia y Valencia Basket y lo mismo iba a ocurrir con el equipo galo y sus encuentros ya suspendidos ante Panathinaikos y Estrella Roja. Sin embargo, la Euroliga ha reaccionado a esta situación y todos esos partidos podrían ser reprogramados.

"Los equipos que no puedan contar con al menos ocho jugadores para jugar un partido debido a la COVID-19, verán dichos partidos suspendidos y reprogramados para una fecha posterior. Si se aprueba, la modificación se aplicará retrospectivamente a aquellos partido que no se hayan jugado hasta la fecha por este motivo y facultará al CEO de Euroleague Basketball a reprogramar los seis partido que no se han jugado para una fecha futura", anunció la competición en un comunicado.

El máximo responsable de la Euroliga, Jordi Bertomeu, explicó que deben "seguir siendo flexibles y encontrar soluciones". "Todos reconocimos que la 2020-21 será una temporada especial y extraña en muchos sentidos, y que tendríamos que adaptarnos. Además del cambio de este artículo específico en las Regulaciones Especiales, continuaremos monitorizando los demás mientras actualizamos los Protocolos de Salud y Seguridad para asegurarnos de que protegen colectivamente la salud de todas las personas, la integridad de la competición y su regularidad", garantizó.