Euroliga no ve "una declaración de guerra" el aterrizaje de la NBA en Europa

MADRID 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El CEO de Euroliga, Paulius Motiejunas, no considera "una declaración de guerra" el anuncio realizado este jueves por la NBA y su deseo de expandirse en Europa de la mano de FIBA en un proyecto en el que deberían estar implicados porque conocen "mejor que nadie" este mercado, resaltando que no la actual máxima competición de clubes no peligra y que el baloncesto europeo "no es un negocio" como puede ser la visión de la liga estadounidense.

"No creo que fuera una declaración de guerra. La buena noticia es que todos parecen coincidir en que el baloncesto europeo va bien, que está creciendo sustancialmente y que el potencial nunca ha sido tan grande. Vemos muy positivamente que la NBA quiera explorar aún más este mercado con la ayuda de la FIBA", apuntó Motejiunas en una entrevista a 'L'Equipe'.

El dirigente recalcó que conocen "este territorio a la perfección". "Tenemos la mejor afición, los mejores equipos, la cultura más consolidada. Somos fuertes, crecemos cada año y confiamos en nuestro producto. Veremos qué resulta de esta 'exploración' anunciada, en este momento no nos parece que haya habido ningún anuncio claro sobre lo que quieren hacer a largo plazo", aclaró.

El lituano sí se molestó porque se eludiese mencionar "la palabra Euroliga" durante esta rueda de prensa y no ve esta "potencial" liga "sin" su presencia, dejando claro que están "dispuestos a debatir para explorar juntos la mejor solución y ofrecer a todos un producto aún mejor que el que ofrece actualmente el baloncesto europeo".

Motiejunas confirmó que "hubo una reunión" la semana pasada entre Euroliga, FIBA y NBA para "aclarar las cosas y comprender cuándo se perdió la conexión". "Diría que la pelota está en su tejado y deben devolverla. Esperaremos a que eso suceda y veremos si podemos reanudar las conversaciones, con los jugadores y aficionados europeos como nuestra principal preocupación", indicó.

El CEO de Euroliga reiteró que su producto está "mejorando", pero que "el éxito a largo plazo no se puede inventar ni lograr en un abrir y cerrar de ojos". "No estamos en una mala situación. Conocemos este mercado mejor que nadie y somos la liga más competitiva del mismo. Siempre podemos mejorar en muchas áreas si trabajamos juntos, pero podemos hacerlo con o sin ellos", recalcó.

El directivo aseguró que ninguno de sus actuales equipos "ha expresado su deseo ni ha dicho que esté considerando abandonar" la competición. "Por supuesto, cuando llega la NBA, todos quieren escuchar lo que tiene que decir, incluidos nosotros. Los respetamos; tienen la mejor liga del mundo, pero renovamos con nuestro socio IMG y los clubes están comprometidos", puntualizó el lituano.

Motiejunas resaltó que no están "preocupados" porque la Euroliga "es el mejor lugar para seguir creciendo", y celebró que el dueño del ASVEL Villeurbanne francés, el exNBA Tony Parker, siempre haya sido "transparente" y le haya mantenido "informados de todos sus intercambios con la NBA", al tiempo que aseveró que "nunca" ha tenido ninguna discusión con el PSG

En este sentido, tampoco se centró en la posible salida del Real Madrid porque hay "13 clubes permanentes y habrá más por venir". "Debemos encontrar la manera de mantenernos unidos porque esa fue y seguirá siendo la fuerza de la competición. Tengo la profunda convicción de que triunfaremos y seguiremos siéndolo", deseó.

Motiejunas tampoco cree en el modelo semicerrado propuesto por la NBA y sin los clubes históricos y duda de que sea económicamente viable. "Mis 18 años de experiencia como propietario (Zalgiris) me hacen pensar que no, pero puede que haya algo que esté ignorando. Es fácil presentar un plan de negocios, otra cosa es hacerlo realidad", manifestó.

"Creo que nuestro ADN son los aficionados, la cultura, el ambiente, la historia, todo lo que tenemos en la Euroliga, que es incomparable. La NBA se centra en el aspecto empresarial, pero el baloncesto europeo es una forma de vida y una emoción, no un negocio. Se necesita mucho dinero y tiempo para construir eso, por eso no veo cómo clubes con una historia centenaria no podrían participar en una futura competición europea porque cuando hablamos de la NBA hablamos necesariamente de una competición de élite", agregó el lituano.

Con todo, Motiejunas no ve "ningún riesgo de extinción" para la Euroliga ni de una nueva escisión. "En 2015, vivimos algo similar con la Champions (competición de FIBA). Seguimos siendo la mejor competición y el peor escenario para el baloncesto europeo sería que la afición no entendiera el sistema. El mejor sería establecer un sistema piramidal claro que protegiera a los jugadores europeos y jerarquizara todo el baloncesto europeo, desde la base hasta los entrenamientos para que todos crezcan y el baloncesto europeo adquiera una nueva dimensión", sentenció.