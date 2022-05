Fisac: "Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo, no lo refleja los 90 puntos"

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Gran Canaria Porfirio Fisac reconoció su amargura por la derrota este viernes ante el Barça en el inicio del 'playoff' de cuartos de final de la Liga Endesa, porque, a pesar de "un muy buen trabajo defensivo", encajaron 93 puntos.

"A veces es una cuestión de orgullo, el que lo da todo y no llega, no se le puede decir nada, con pequeños detalles, a veces de fortuna también porque juegas contra el Barça", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El preparador de los canarios lamentó los detalles que cayeron del lado culé en el Palau Blaugrana, en un primer partido que deja a los canarios al borde de la eliminación. "Triples que se nos han salido, situaciones de rebote que hemos dejado que ellos cogieran, contraataques que han podido anotar. Hemos hecho un muy buen trabajo defensivo y no lo refleja los 90 puntos", apuntó.

"No nos podían ganar en ilusión, la hemos tenido por ganar, pero a veces te falta algo para poder conseguirlo. Felicitar al Barça porque ha ganado justamente, y nosotros a pelear el domingo al mismo nivel o mejor en algunas cosas", añadió.