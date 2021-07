Garuba: "Tengo ganas de poder ir a la NBA"

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El jugador español del Real Madrid Usman Garuba, seleccionado por Houston Rockets en el puesto 23 del Draft de la NBA, ha reconocido que esta elección es "un sueño" cumplido y ha mostrado sus "ganas de poder ir" a la liga estadounidense.

"Estoy muy contento y agradecido de haber sido 'drafteado'. Es un sueño. Todo el que me conoce sabe que es un sueño para mí desde pequeño. No he podido dormir mucho durante la noche porque estaba muy nervioso, pero cuando ha salido mi nombre me ha aliviado. Es un orgullo haber sido seleccionado y tengo ganas de poder ir allí y darlo todo, como siempre he hecho", indicó Garuba en declaraciones facilitadas por su departamento de prensa.

"Estoy muy agradecido a la 'Familia' (por la selección española), que me ha apoyado estos días aquí en Tokio, y a los Houston Rockets, por haberme elegido. Estoy contento de estar en Tokio y mi cabeza está al 100% aquí. Y ahora queremos pelear por las medallas", añadió, después de que España ya haya asegurado su clasificación para cuartos en los Juegos.