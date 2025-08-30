Grecia repite victoria e Italia se estrena en el grupo de España del Eurobasket

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La selección griega masculina de baloncesto ha vencido este sábado por 69-96 a la anfitriona Chipre durante la segunda jornada del Grupo C, donde también está la selección española, mientras que el combinado italiano ha logrado su primer triunfo de este Eurobasket 2025 con su 78-62 ante Georgia.

Con la ausencia de su máxima estrella, Giannis Antetokounmpo, Grecia tomó la delantera en el marcador a la mitad del periodo inicial y ya no lo soltó en el resto del partido. El conjunto heleno ni necesitó al ala-pívot de los Milwaukee Bucks, dosificado para lo que se avecina en este torneo en las próximas jornadas del grupo, incluido medirse ante España.

Por otra parte, en el mismo Spyros Kyprianou Arena, más entretenido estuvo el duelo entre italianos y georgianos. No en vano, el equipo del Cáucaso remontó durante el segundo periodo sus malos minutos anteriores y al descanso había empate (32-32). En el tercer cuarto dio Italia otro arreón, asentado al empezar el cuarto cuarto para ir hacia la victoria.

Con 15 puntos anotados por Saliou Niang, 14 por Simone Fontecchio y 13 por Mouhamet Diouf, la coralidad de Italia en ataque le valió ganar su primer compromiso en este campeonato y apretar el grupo, con el mismo balance 1-1 que luce Georgia y mirando al liderato de Grecia con 2-0.