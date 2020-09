Los Heat eliminan a unos Bucks sin Antetokounmpo y jugarán la final en el Este

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Miami Heat se convirtió en el primer finalista de la Conferencia Este de la NBA después de imponerse este martes a Milwaukee Bucks por 103-94 y poner el 4-1 en su serie de semifinales ante un rival que no se pudo sobreponer a la baja de Giannis Antekoumpo.

De este modo, el conjunto de Erik Spoelstra vuelve a una final de conferencia seis años después de hacerlo por última vez y acaba de nuevo con los sueños de la franquicia de Wisconsin, la mejor de la temporada en la Fase Regular, pero que volvió a estrellarse en las eliminatorias.

Los Bucks perdieron ya al inicio del cuarto partido a Antetokounmpo, su líder y estrella, por una lesión de tobillo, pero lograron alargar la serie a un duelo más donde no pudieron contar con el griego. En esta ocasión, los Heat no perdonaron, y aunque empezaron a remolque, el parcial de 33-18 del segundo cuarto les dio una delantera que ya no soltaron pese a la resistencia de su rival.