Hugo González y los Celtics pasan por encima de los Grizzlies de Aldama

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Hugo González y su equipo, los Boston Celtics, han derrotado este miércoles por 131-95 a los Memphis Grizzlies de Santi Aldama, un partido que los locales han dominado de principio a fin, no dando ninguna opción al conjunto del ala-pívot canario, que ha brillado más en lo individual que su compatriota.

El TD Garden acogió el primer partido de la temporada entre los dos jugadores españoles que hay en la NBA. La presencia de Hugo González estuvo en duda hasta pocas horas antes del inicio del choque, pero el exjugador del Real Madrid se recuperó de sus molestias en el tobillo que sufrió en el último duelo frente a los Philadelphia 76ers.

Sin embargo, el jugador madrileño pasó prácticamente desapercibido en el contundente triunfo de su equipo, disputando apenas ocho minutos. Tras fallar sus dos únicos tiros de campo, el alero se quedó sin anotar en unos Celtics en los que brillaron el base Payton Pritchard (24 puntos) y el escolta Derrick White (20 puntos).

Mientras que los Grizzlies siguen en crisis, habiendo perdido siete de sus últimos ocho partidos. El conjunto de Tuomas Iisalo contó con una baja muy importante como la del base Ja Morant, lo que provocó un mayor protagonismo para Santi Aldama, quien consiguió 14 puntos y 6 rebotes en 23 minutos.

El ala-pívot no estuvo tan acertado (4 de 11 en tiros de campo) como en el último choque frente a los New York Knicks. Aunque fue el único jugador de los Grizzlies que sumó un más/menos positivo, alcanzando un +4, siendo de las pocas buenas noticias en el equipo de Tennessee.

Esta contundente derrota deja a los Grizzlies con un récord de cuatro victorias y nueve derrotas, undécimos en la Conferencia Oeste. Mientras que los Celtics suman su sexto triunfo y se acercan a los puestos de 'Play-In' en la Conferencia Este. El próximo duelo entre los dos jugadores españoles será el próximo 21 de marzo en el FedExForum.